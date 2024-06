A toda velocidad. La agenda semanal de Free Fire ha preparado varios eventos dentro de la colaboración con el fabricante de vehículos de lujo Lamborghini. Te contamos cuáles son las novedades y qué actividades te recomendamos.

La agenda semanal de Free Fire consiste en varias fechas con eventos especiales dedicados a materiales cosméticos y skins de armas. Tantas buenas noticias tienen un gran riesgo: tendrás que gastar diamantes (dinero real) para probar suerte y llevarte los premios más exclusivos.

La mejor inversión que puedes hacer es comprar diamantes en los eventos de “Recarga”. A diferencia de la Ruleta Mágica, en la que deberás girar una rueda y probar suerte si es que ganas algo interesando, la “Recarga” ofrece artículos por tan solo comprar diamantes. El premio puede variar según la cantidad que añadas a tu cuenta.

“¡LA #AGENDASEMANAL ESTÁ AQUÍ! Derrapa cómo todo un MVP con la animación de llegada de #FreeFireLamborghini, controla el barrio con aspectos frescos y ve por la victoria con la velocidad astral de la scar. En sus marcas, listos, FUERA. #SuperEstrellas”, publicó Garena en X.

¿Preparado para toda la acción? Aquí compartimos el programa completo.

Agenda semanal de Free Fire hasta el 18 de junio de 2024

Miércoles 12 de junio - Recarga Token + Ruleta Mágica

Viernes 14 de junio - Ruleta de Tokens

Sábado 15 de junio - Ruleta Mágica + Recarga Emote

Lunes 17 de junio - Ruleta Mágica

Martes 18 de junio - Recarga Caja

Cómo ganar diamantes gratis en Free Fire

Te adelantamos que hará falta diamantes para aprovechar al máximo la agenda semanal de Free Fire. No caigas en los engaños de Internet porque hay una manera legal para conseguirlos. Tu primera opción debería ser la aplicación BOOYAH para acceder a eventos que recompensan con varios elementos, entre ellos, la moneda exclusiva del juego. Solo recuerda tener que enlazar tu cuenta Free Fire con la app para recibir las recompensas.

Otra solución es Poll Pay, un servicio Get Paid To (GPT) que permite a los jugadores completar tareas como descargar apps y resolver encuestas, cuestionarios y más para obtener algo de efectivo a través de PayPal y, con este dinero, podrás hacerte con los diamantes. No queda otra que trabajar y eso es parecido a lo que también ofrece Google Opinion Rewards. Los usuarios tendrán que crear un perfil ingresando su edad, nombre y otros detalles para completar encuestas y ganar créditos de Google Play.

Cómo descargar Free Fire

¿Aún no te sumas a la fiesta? Free Fire es un shooter gratuito que está disponible en Android y iOS con opciones de compra en la plataforma. Garena ha diseñado el título para que los usuarios con los sistemas operativos Android 4.1 y iOS 11 para adelante puedan divertirse sin problemas técnicas.