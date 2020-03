Todo parece indicar que el coronavirus no afectará al desarrollo de la siguiente Major de Dota 2. La empresa organizadora se comprometió a cumplir con todos las peticiones del gobierno local para resguardar la salud de los asistentes a la ESL One Los Angeles 2020.

Pese a haber un gran número de casos confirmados de infectados en Los Angeles, la ESL seguirá adelante. El día de hoy compartieron los grupos de la fase principal del torneo. Conoce contra quienes competirán los peruanos aquí.

Grupo A

Natus Vincere

Royal Nevel Give Up

Team Secret

Thunder Predator

Grupo B

Chaos Esports Club

Evil Geniuses

Geek Fam

OG

Grupo C

EHOME

Fnatic

Invictus Gaming

Ninjas in Pijamas

Grupo D

Beascoast

Team Adroid

Team Aster

Virtus.pro

El grupo más atractivo, sin duda, es el A, en donde está el equipo peruano Thunder Predator. Tendrá que vencer al gigante Team Secret (campeón de la DreamLeague Season 13: The Leipzig Major) y a Royal Never Give Up.

Beastcoast, el otro peruano, tendrá que enfrentar a Virtus.pro y a Team Aster, el campeón de la pasada Minor. El 15 de marzo comenzará la Major de Dota 2 y finalizará el 22 del mismo mes.

La ESL, empresa organizadora, ha declarado que “se llevará a cabo como planeado” y que está “en contacto con las autoridades locales” para tomar las medidas requeridas ante posibles situaciones de contagio de coronavirus.

Por lo pronto, el gobierno le ha pedido que coloque mayor personal médico para garantizar la atención de los asistentes. Lamentablemente, el comunicado de la ESL fue publicado antes de que las las autoridades declararan el estado de emergencia.

Por lo pronto, todavía hay riesgo de que a Major de Dota 2 se posponga, cancele o se juegue sin público como el último torneo internacional de CS: GO. VAlve, todavía, no se pronuncia al respecto.

