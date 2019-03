Dota 2 | EN VIVO Major DreamLeague Season 11: 'Infamous Gaming' define su posición contra 'Fnatic' [VIDEO]

Las últimas

[{"id":107299,"title":"Mira AQU\u00cd todas las llaves de los cuartos de final de Champions League 2019 tras sorteo en Suiza","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/sorteo-champions-league-2019-fecha-canal-clasificados-cuartos-final-torneo-nndc-107299","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/15\/5c8ba7e86f670.jpeg"},{"id":107498,"title":"Twitch le quit\u00f3 la suspensi\u00f3n a DJ deadmau5 tras haber usado un insulto homof\u00f3bico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/twitch-le-quito-suspension-dj-deadmau5-insulto-homofobico-107498","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/15\/5c8be587160be.jpeg"},{"id":107495,"title":"\u00a1No hay marcha atr\u00e1s! FIFA organizar\u00e1 un nuevo Mundial de Clubes con 24 equipos desde 2021","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/mundial-clubes-fifa-organizara-nuevo-torneo-24-equipos-2021-pese-resistencia-grandes-europa-107495","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/15\/5c8be5589ce6a.jpeg"},{"id":107497,"title":"Lo dej\u00f3 parado: el golazo de tiro libre que le marc\u00f3 Nolberto Solano a Carlos C\u00e1ceda [VIDEO]","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/seleccion-peruana-golazo-nolberto-solano-carlos-caceda-107497","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/15\/5c8be3e6cfaf7.jpeg"},{"id":107493,"title":"\u00a1Paren todo! El Mundial 2022 cada vez m\u00e1s cerca de jugarse con 48 equipos... \u00bfcu\u00e1ndo se decide todo?","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/mundial-qatar-2022-48-equipos-fifa-ve-viable-opcion-decidira-definitivamente-junio-107493","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/15\/5c8be3763a9d5.jpeg"},{"id":107494,"title":"\u00bfPedro Gallese ser\u00e1 el nuevo ejecutor de penales de la Selecci\u00f3n Peruana? [VIDEO]","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/seleccion-peruana-pedro-gallese-sera-nuevo-ejecutor-penales-bicolor-video-107494","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/15\/5c8be4217276f.jpeg"},{"id":107491,"title":"\u00a1Se suma a la lista! Claudia Su\u00e1rez clasific\u00f3 a Lima 2019 en Paleta Front\u00f3n","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/lima-2019-claudia-suarez-gano-clasificatorio-paleta-fronton-representara-panamericanos-107491","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/15\/5c8be455880f5.jpeg"},{"id":107476,"title":"Avengers: Endgame | Nuevo tr\u00e1iler esconde ataque contra la base de los Vengadores","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-4-endgame-nuevo-trailer-esconde-ataque-base-vengadores-marvel-nnda-nnlt-107476","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/15\/5c8bcd15b2775.jpeg"},{"id":107490,"title":"Encuentran a 'hacker' en Apex Legends que corr\u00eda tan r\u00e1pido como 'Sonic' [VIDEO]","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/apex-legends-encuentran-hacker-vivo-twitch-corria-rapido-sonic-clip-twitch-viral-107490","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/15\/5c8be07044281.jpeg"},{"id":107492,"title":"Snoop Dogg lanza su propia liga de eSports: Gansta Gaming League","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/snoop-dogg-lanza-propia-liga-esports-gansta-gaming-league-107492","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/15\/5c8bdf46e4134.jpeg"},{"id":107487,"title":"\u00a1Apunta a Lima! Usain Bolt, multicampe\u00f3n ol\u00edmpico, llega al Per\u00fa","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/usain-bolt-atleta-jamaiquino-multicampeon-olimpico-llega-peru-107487","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/15\/5c8bdf88db7a8.jpeg"},{"id":107348,"title":"Partidazo en Morelos: sigue hoy AQU\u00cd el Morelia vs. Lobos BUAP por el Clausura 2019 Liga MX | PREVIA","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/morelia-vs-lobos-buap-vivo-azteca-7-liga-mx-televisa-directo-clausura-2019-univision-fecha-11-online-mexico-nndc-107348","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/15\/5c8bded06035c.jpeg"},{"id":107402,"title":"\u00a1Solo uno alcanzar\u00e1 la gloria! As\u00ed se formaron las llaves de cuartos y semifninales de la Champions","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/sorteo-champions-league-vivo-fox-sports-bein-sports-movistar-llaves-partidos-cuartos-2018-2029-107402","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/15\/5c8b8bb0f3b9b.jpeg"},{"id":107485,"title":"Los Simpsons dedicar\u00e1n un cap\u00edtulo a los eSports en colaboraci\u00f3n con Riot Games","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/simpsons-esports-estaran-presentes-capitulo-gracias-riot-games-league-of-legends-107485","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/15\/5c8bda972b809.jpeg"},{"id":107358,"title":"Hoy v\u00eda Azteca 7 y TDN: Pumas vs. Puebla chocan hoy por la fecha 11 del Clausura 2019 Liga MX","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/pumas-vs-puebla-vivo-azteca-7-clausura-2019-liga-mx-directo-univision-cuauhtemoc-fecha-11-mexico-2019-nndc-107358","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/15\/5c8bdd877b3c1.jpeg"},{"id":107482,"title":"El posible once de Cristal para enfrentar a C\u00e9sar Vallejo en el Alberto Gallardo [FOTOS]","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/sporting-cristal-posible-once-celeste-enfrentar-cesar-vallejo-estadio-alberto-gallardo-fotos-107482","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/11\/5c86c252b6836.jpeg"},{"id":107385,"title":"El video que prepararon los \u00edntimos para llenar Matute este s\u00e1bado ante Deportivo Municipal","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/alianza-lima-video-prepararon-intimos-llenar-estadio-sabado-deportivo-municipal-107385","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/14\/5c8a8be349b38.jpeg"},{"id":107454,"title":"\u00bfCR7 corre peligro? Vicepresidente de la Juventus habl\u00f3 sobre un posible castigo a Cristiano Ronaldo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/cristiano-ronaldo-pavel-nedved-vicepresidente-juventus-hablo-posible-castigo-cr7-107454","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/15\/5c8b9ba31d894.jpeg"},{"id":107484,"title":"Dota 2 | EN VIVO Major DreamLeague Season 11: 'Infamous Gaming' define su posici\u00f3n contra 'Fnatic' [VIDEO]","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/dota-2-vivo-major-dreamleague-season-11-infamous-gaming-define-posiciona-fnatic-video-107484","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/15\/5c8bd56f55b8f.jpeg"},{"id":107467,"title":"\u00bfCu\u00e1ntas veces jugaron? \u00bfQui\u00e9n gan\u00f3 mas? Los precedentes al partidazo entre Barcelona y United por Champions","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/barcelona-vs-manchester-united-precedentes-duelo-estelar-cuartos-champions-league-nndc-107467","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/15\/5c8bb55d251ca.jpeg"},{"id":107470,"title":"\u00a1Acapar\u00f3 portadas! As\u00ed inform\u00f3 el mundo las llaves que dej\u00f3 el sorteo de la Champions League [FOTOS]","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/champions-league-informo-mundo-llaves-dejo-sorteo-cuartos-final-fotos-107470","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/15\/5c8bbd601ace2.jpeg"},{"id":107483,"title":"Avengers Endgame | \u00a1Thanos es el bueno seg\u00fan teor\u00eda! Podr\u00eda estar deteniendo a otro poderoso villano","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-4-endgame-thanos-bueno-teoria-deteniendo-poderoso-villano-107483","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/15\/5c8bd4bbb9ecc.jpeg"},{"id":107481,"title":"Zidane se sabe todas: el gui\u00f1o a Mbapp\u00e9 para su llegada a Real Madrid a mitad de a\u00f1o","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/fichajes-real-madrid-2019-mbappe-guino-zidane-ilusiona-hinchas-llegada-107481","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/15\/5c8bd7c3b77a8.jpeg"},{"id":107457,"title":"Lewandowski, el m\u00e1s aliviado: Claudio Pizarro se lesiona con Bremen y ser\u00e1 baja por varias semanas","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/alemania\/claudio-pizarro-sufre-lesion-werder-bremen-estara-fuera-canchas-semanas-nndc-107457","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/15\/5c8ba4a913473.jpeg"},{"id":107480,"title":"\u00a1Se cansaron de ella! La sanci\u00f3n que decidi\u00f3 WWE sobre Ronda Rousey tras sus \u00faltimas declaraciones","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/wwe-ronda-rousey-multada-empresa-declaraciones-ultima-aparicion-raw-107480","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/15\/5c8bd39472771.jpeg"}]