FIFA 20: la selección peruana participará en amistosos durante la cuarentena por coronavirus

Los seleccionados de la Federación Peruana de Fútbol y pro players de FIFA 20 participarán en encuentros amistosos desde casa durante la cuarentena por coronavirus, un agente infeccioso que la OMS ha declarado como pandemia.

Enzo ‘Elegpt97’ Paredes y el seleccionado nacional Yordy Reyna arrancaron en FIFA 20 gracias al apoyo directo de FIFA y la FPF.

El evento virtual de FIFA 20 eNations Stay And Play reunió a un gamer y a un futbolista destacado por país. Los jugadores peruanos se quedaron a un punto de clasificar. Se disputaron más de 100 partidos en línea alrededor del mundo.

Luego del torneo se organizó un amistoso con México para el eNations StayAndPlay Friendlies. En el primer partido, Rodolfo Pizarro venció dos goles a uno a Yordy Reyna; por su parte, Luis Villanueva empató a uno contra Enzo Paredes.

“Antes de la pandemia planeamos participar en un torneo clasificatorio para el eNations Cup FIFA que era online, pero la final se disputaba a finales de mayo de manera presencial en Dinamarca y, por eso, se suspendió el circuito”, explicó Juan Diego de la Piedra, Coordinador de Competencias de Desarrollo de la Federación Peruana de Fútbol, a la Agencia Andina.

También anunciaron que coordinarán nuevos encuentros virtuales durante la cuarentena, al menos uno por semana o cada quince días.

