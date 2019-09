FIFA 20: ¿por qué Luis Abram es el mejor peruano para el modo carrera?

Las últimas

[{"id":131841,"title":"El hijo pr\u00f3digo: PSG venci\u00f3 1-0 Estrasburgo con espectacular gol de chalaca de Neymar","categoria":"Francia","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/francia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/francia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/francia\/psg-vs-estrasburgo-vivo-directo-online-via-espn-fecha-5-ligue-1-neymar-cavani-parque-principes-live-sports-event-nczd-131841","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/14\/5d7d0bba4d8a2.jpeg"},{"id":131973,"title":"\u00a1Est\u00e1s loco, Neymar, est\u00e1s loco! La 'chalaca' del brasile\u00f1o en el minuto 90 para darle la victoria al PSG","categoria":"Francia","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/francia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/francia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/francia\/gol-neymar-chilena-psg-vs-estrasburgo-vivo-pirueta-brasileno-1-0-ligue-1-francia-video-131973","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/14\/5d7d23db3374e.jpeg"},{"id":131971,"title":"Busca la reconciliaci\u00f3n: Neymar marc\u00f3 espectacular golazo de chalaca para el triunfo de PSG a los 90'","categoria":"Francia","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/francia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/francia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/francia\/psg-vs-estrasburgo-vivo-neymar-gol-chilena-chalaca-90-triunfo-ligue-1-video-131971","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/14\/5d7d23bff2f0c.jpeg"},{"id":131974,"title":"Marvel's Avengers: Iron Man muestra sus habilidades y una de sus skins en un nuevo tr\u00e1iler [VIDEO]","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/marvel-s-avengers-iron-man-muestra-habilidades-skins-nuevo-trailer-video-131974","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/14\/5d7d1d49d6da9.jpeg"},{"id":131931,"title":"HOY, River Plate vs. Hurac\u00e1n por la Superliga Argentina: horarios para seguir EN DIRECTO el partido","categoria":"Argentina","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/argentina","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina\/river-plate-vs-huracan-superliga-argentina-vivo-fox-sports-premium-sabado-14-septiembre-futbol-gratis-online-canales-tv-marcelo-gallardo-alineaciones-palacio-ar-pe-nnda-nnrt-131931","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/14\/5d7cfd43d8fcb.jpeg"},{"id":131969,"title":"Keylor 'El Salvador': la estirada de Navas para evitar el 1-0 del Estrasburgo ante PSG","categoria":"Francia","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/francia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/francia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/francia\/keylor-navas-psg-vs-estrasburgo-vivo-costarricense-evitar-1-0-parque-principes-ligue-1-video-131969","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/14\/5d7d2115ee726.jpeg"},{"id":131862,"title":"Desde Camp Nou v\u00eda DirecTV y Movistar: Barcelona vs. Valencia chocan por Liga Santander 2019 | Pron\u00f3stico","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/barcelona-vs-valencia-vivo-camp-nou-directo-movistar-transmision-narracion-laliga-directv-bein-sports-online-liga-santander-espana-nczd-131862","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/14\/5d7d20c577b3c.jpeg"},{"id":131967,"title":"\"Avengers: Endgame\": Thanos sufre frente a los Vengadores en la portada del libro de arte","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-thanos-sufre-frente-vengadores-portada-libro-arte-avengers-4-marvel-131967","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/14\/5d7d1c573f3af.jpeg"},{"id":131904,"title":"Pirata FC vs. Alianza Universidad EN VIVO: se enfrentan por la Fecha 7 del Torneo Clausura","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/pirata-fc-vs-alianza-universidad-vivo-liga-1-torneo-clausura-olmos-via-golperu-directo-nczd-131904","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/14\/5d7d20515a773.jpeg"},{"id":131968,"title":"One Punch Man, temporada 2: \u00bfcu\u00e1ndo ser\u00e1 estrenada la segunda parte por Toonami en Estados Unidos?","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/one-punch-man-temporada-2-sera-estrenada-segunda-parte-toonami-estados-unidos-nnda-nnlt-131968","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/14\/5d7d1cedd0126.jpeg"},{"id":131960,"title":"Para qu\u00e9 te traje: Douglas Costa sufri\u00f3 lesi\u00f3n y fue cambiado al querer hacer jugada de lujo [VIDEO]","categoria":"Italia","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/italia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia\/youtube-viral-douglas-costa-sufrio-lesion-jugada-lujo-fiorentina-video-nczd-131960","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/14\/5d7d12e3011ee.jpeg"},{"id":131962,"title":"\u00a1L\u00e1rgate ya! El megacrack que hart\u00f3 al Barcelona con sus lesiones y al que ya le buscan un reemplazo","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/barcelona-vs-valencia-hoy-crack-vive-lesiones-le-buscan-reemplazo-2020-liga-santander-2019-131962","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/14\/5d7d1906aef44.jpeg"},{"id":131824,"title":"No se hicieron da\u00f1o: Juventus y Fiorentina empataron sin goles por la fecha 3 de la Serie A","categoria":"Italia","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/italia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia\/juventus-vs-fiorentina-vivo-estadio-artemio-franchi-directo-cristiano-ronaldo-stream-live-espn-rai-online-serie-italia-nczd-131824","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/14\/5d7cf4430a5f1.jpeg"},{"id":131966,"title":"Dragon Ball Z Kakarot: Vegeta y Gohan protagonizan estos gameplay en el Tokyo Game Show 2019 [VIDEO]","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/dragon-ball-z-kakarot-vegeta-gohan-protagonizan-gameplay-tokyo-game-show-2019-video-131966","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/14\/5d7d1b431f141.jpeg"},{"id":131943,"title":"\u00a1Cuidado, Pulgar! Cristiano Ronaldo intent\u00f3 lujo que molest\u00f3 al chileno en el Juventus vs. Fiorentina","categoria":"Italia","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/italia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia\/juventus-vs-fiorentina-vivo-cristiano-ronaldo-lujo-enfurecio-serie-video-131943","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/14\/5d7d19bc20d9e.jpeg"},{"id":131964,"title":"League of Legends: Ryze de Campeonato (Worlds 2019) se ver\u00e1 as\u00ed en el juego","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/league-of-legends-ryze-campeonato-worlds-2019-vera-juego-131964","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/14\/5d7d190e27b1c.jpeg"},{"id":131965,"title":"La raz\u00f3n por la que Alberto Rodr\u00edguez a\u00fan no debuta con Universitario de Deportes","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-deportes-razon-alberto-rodriguez-debuta-club-crema-131965","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/20\/5d0c06f9a8237.jpeg"},{"id":131792,"title":"AQU\u00cd, Barcelona vs. Valencia EN VIVO por LaLiga Santander: \u00bfC\u00f3mo seguir ONLINE el partido?","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/barcelona-vs-valencia-vivo-camp-nou-laliga-santander-canales-tv-movistar-partidazo-directv-sports-futbol-gratis-online-estadisticas-alineaciones-antoine-griezmann-lionel-messi-espana-pe-nnda-nnrt-131792","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/14\/5d7d17622fe3b.jpeg"},{"id":131963,"title":"FIFA 20: \u00bfpor qu\u00e9 Luis Abram es el mejor peruano para el modo carrera?","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/fifa-20-luis-abram-mejor-peruano-carrera-131963","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/14\/5d7d157e8947c.jpeg"},{"id":131955,"title":"El motivo principal por el que Claudio Vivas fue \"despedido\" de Sporting Cristal","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/sporting-cristal-motivo-principal-claudio-vivas-despedido-equipo-celeste-131955","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/01\/5ca237ec106ec.jpeg"},{"id":131836,"title":"Gracias a Rashford: Manchester United venci\u00f3 1-0 al Leicester por fecha 5 de la Premier League 2019","categoria":"Inglaterra","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/inglaterra","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/inglaterra","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/inglaterra\/manchester-united-vs-leicester-city-vivo-directo-ver-transmision-via-espn-2-online-gratis-jornada-5-live-premier-league-2019-old-trafford-131836","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/14\/5d7d0c285a8b4.jpeg"},{"id":131859,"title":"EN VIVO ONLINE | Am\u00e9rica vs. Pumas: conoce c\u00f3mo seguir EN DIRECTO el partido por el Apertura de la Liga MX","categoria":"M\u00e9xico","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/mexico","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/america-vs-pumas-vivo-torneo-apertura-liga-mx-seguir-directo-alineaciones-canal-estrellas-tudn-estadio-azteca-futbol-gratis-online-nnda-nnrt-131859","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/13\/5d7c30b54ae3e.jpeg"},{"id":131961,"title":"Decisi\u00f3n tomada: Pedro Gallese y Kevin Quevedo ser\u00e1n titulares ante UTC","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-pedro-gallese-kevin-quevedo-seran-titulares-utc-cajamarca-131961","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/18\/5d309307b77ef.jpeg"},{"id":131871,"title":"Bayern Munich vs. Leipzig EN VIVO: Coutinho suplente ahora por fecha 4 de Bundesliga 2019 | FOX Sports 2","categoria":"Alemania","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/alemania","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/alemania","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/alemania\/bayern-munich-vs-leipzig-vivo-directo-online-fox-sports-2-fecha-4-bundesliga-2019-live-sports-event-nczd-131871","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/13\/5d7c677d4731e.jpeg"},{"id":131959,"title":"Cristiano Ronaldo y el intento de 'chalaca' que termin\u00f3 en 'blooper' y conden\u00f3 a Juventus a un empate [VIDEO]","categoria":"Italia","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/italia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia\/cristiano-ronaldo-hoy-chilena-termino-blooper-condeno-juventus-fiorentina-video-131959","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/14\/5d7d12f6dd81d.jpeg"},{"id":131958,"title":"Dragon Ball Super: \u00a1Vive el Torneo de Poder con Dragon Ball Heroes! [VIDEO]","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-vive-torneo-dragon-ball-heroes-video-anime-bandai-namco-jiren-toppo-131958","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/14\/5d7d119cb3aa6.jpeg"},{"id":131851,"title":"\u00a1El 'Chuky' es titular! Napoli vs. Sampdoria EN VIVO y EN DIRECTO se enfrentan por Serie A","categoria":"Italia","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/italia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia\/napoli-vs-sampdoria-vivo-directo-online-tv-chucky-lozano-transmision-narracion-live-gratis-espn-2-rai-serie-italia-mexico-nczd-131851","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/13\/5d7c6f24d4c73.jpeg"},{"id":131875,"title":"HOY, Chivas vs. Atlas: canales que transmitir\u00e1n EN DIRECTO el duelo por el Torneo Apertura de la Liga MX","categoria":"M\u00e9xico","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/mexico","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/chivas-vs-atlas-vivo-torneo-apertura-liga-mx-azteca-deportes-tudn-estadio-akron-fecha-horarios-canales-tv-alineaciones-futbol-gratis-online-nnda-nnrt-131875","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/13\/5d7bf81245509.jpeg"},{"id":131868,"title":"\u00a1Ya estamos en Carrow Road! Manchester City vs. Norwich City EN VIVO juegan por Premier League","categoria":"Inglaterra","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/inglaterra","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/inglaterra","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/inglaterra\/manchester-city-vs-norwich-city-vivo-carrow-road-directo-transmision-narracion-espn-2-sky-sports-online-premier-league-inglaterra-nczd-131868","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/13\/5d7c6893320ab.jpeg"},{"id":131956,"title":"\u00a1No lo quieren ver m\u00e1s! Neymar inventa lujo pero las grader\u00edas del Parque de los Pr\u00edncipes lo 'pitan'","categoria":"Francia","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/francia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/francia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/francia\/neymar-psg-vs-estrasburgo-vivo-lujo-brasileno-provoca-pitidos-hinchada-ligue-1-francia-video-131956","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/14\/5d7d0eceb782b.jpeg"},{"id":131954,"title":"Y en su debut: tremenda tapada de Keylor Navas en el PSG vs. Estrasburgo por fecha 5 de Ligue 1 [VIDEO]","categoria":"Francia","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/francia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/francia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/francia\/keylor-navas-tremenda-tapada-debut-psg-vs-estrasburgo-fecha-5-ligue-1-video-131954","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/14\/5d7d0e4f7aa44.jpeg"},{"id":131844,"title":"Con Joao F\u00e9lix desde Anoeta: Atl\u00e9tico Madrid vs. Real Sociedad EN VIVO y EN DIRECTO por Liga Santander 2019","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/atletico-madrid-vs-real-sociedad-vivo-directo-ver-transmision-via-directv-sports-online-gratis-jornada-4-live-liga-santander-2019-20-reale-seguros-espana-131844","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/14\/5d7d0f5a975d9.jpeg"},{"id":131852,"title":"\"Avengers: Endgame\": Edward Norton, el anterior Hulk, se ver\u00eda as\u00ed en la pel\u00edcula de Marvel","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-ve-edward-norton-anterior-actor-hulk-inteligente-avengers-4-marvel-cine-131852","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/13\/5d7bd4aaa38ed.jpeg"},{"id":131879,"title":"Tabla de posiciones y acumulada EN VIVO: as\u00ed se mueven los equipos mientras se juega la Fecha 7 del Torneo Clausura","categoria":"F\u00fatbol Peruano","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/tabla-posiciones-acumulada-vivo-online-alianza-lima-universitario-deportes-sporting-cristal-disputan-fecha-7-torneo-clausura-liga-1-futbol-peruno-131879","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/13\/5d7c0138b1f4e.jpeg"},{"id":131745,"title":"\"Avengers: Endgame\": Jeremy Renner revive su etapa de Ronin con esta in\u00e9dita foto","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-jeremy-renner-comparte-imagen-vista-ronin-vengadores-marvel-avengers-4-ucm-131745","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/14\/5c8ac474e225f.jpeg"},{"id":131953,"title":"\u00bfQu\u00e9 es de la vida de Roberto Siucho, el exjugador de Universitario de Deportes?","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-deportes-vida-roberto-siucho-131953","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/02\/25\/5c7419933dc18.jpeg"},{"id":131755,"title":"Dragon Ball Super: \u00bfdeber\u00eda Cell tener una saga propia? Estos son los motivos por los que no regresa","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-cell-igual-ue-jiren-contar-propia-saga-dragon-ball-anime-manga-mexico-131755","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/12\/5d7ab430329c2.jpeg"},{"id":131696,"title":"Disney+ se lanza oficialmente en los Pa\u00edses bajos con pel\u00edculas de Marvel","categoria":"Tecnolog\u00eda","slug_categoria":"depor\/depor-play\/tecnologia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia\/avengers-endgame-disney-lanza-prueba-gratuita-paises-bajos-18-peliculas-marvel-avengers-4-131696","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/12\/5d7a7b37b345a.jpeg"},{"id":131831,"title":"Pok\u00e9mon: \u00a1Ash levanta la copa! La verdad detr\u00e1s de la foto filtrada de la Liga Pok\u00e9mon","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/pokemon-ash-gano-liga-pokemon-22-anos-filtra-parte-capitulo-139-sol-luna-131831","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/13\/5d7bc2711e667.jpeg"},{"id":131950,"title":"Con mi fichaje no te metas: Real Madrid le planta cara al Bar\u00e7a por Mbapp\u00e9 y deja una 'bomba' para el 2020","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/barcelona-vs-valencia-real-madrid-reaccion-interes-cules-mbappe-liga-santander-2019-131950","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/09\/5d7666aa07a42.jpeg"},{"id":131903,"title":"Dragon Ball Super: Vegeta llega a Yardrat, as\u00ed es como se ve con el traje de sus habitantes","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-vegeta-ve-traje-yardrat-manga-52-pronto-contara-trama-dragon-ball-anime-manga-leer-online-shueisha-131903","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/13\/5d7c22a5e25e0.jpeg"},{"id":131948,"title":"Hubo molestia: Courtois se \"cabre\u00f3\" por los taquitos de Hazard en el Real Madrid vs. Levante","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-thibaut-courtois-cabreo-taquitos-eden-hazard-levante-131948","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/14\/5d7d07203422d.jpeg"},{"id":131752,"title":"\"Avengers: Endgame\": Marvel cometi\u00f3 este terrible error en la batalla final contra Thanos","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-nadie-noto-evidente-error-batalla-final-thanos-marvel-avengers-4-vengadores-131752","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/12\/5d7ab3dfbd721.jpeg"},{"id":131949,"title":"\u00bfNo que no lo quer\u00eda? Los halagos de Zidane a James Rodr\u00edguez tras brillar ante Levante","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-noticias-james-rodriguez-halagos-zidane-victoria-levante-liga-santander-espana-131949","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/14\/5d7d05ee3b1b4.jpeg"},{"id":131827,"title":"FIFA 20: Rosal\u00eda pondr\u00e1 su m\u00fasica en el simulador de EA Sports","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/fifa-20-oficial-rosalia-encabeza-banda-sonora-videojuego-ea-sports-131827","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/13\/5d7bbe0548d1d.jpeg"},{"id":131840,"title":"Dragon Ball Super: \u00a1el final del anime revelado! Goku anciano se muestra por primera vez","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-goku-anciano-revelado-akira-toriyama-comparte-version-final-anime-dragon-ball-anime-manga-dragon-ball-anime-manga-mexico-131840","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/13\/5d7bc9768dc0b.jpeg"},{"id":131947,"title":"Los elogios que recibi\u00f3 Luis Adv\u00edncula durante el \u00faltimo partido de Rayo Vallecano","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/seleccion-peruana-elogios-luis-advincula-partido-rayo-vallecano-131947","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/02\/5d6d7e145e512.jpeg"},{"id":131907,"title":"Am\u00e9rica vs. Pumas: ver gu\u00eda de canales TV y horarios hoy por Apertura 2019 Liga MX | TUDN Las Estrellas","categoria":"M\u00e9xico","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/mexico","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/america-vs-pumas-vivo-transmision-tudn-canal-5-stream-live-fecha-hora-canal-directo-estadio-azteca-online-apertura-liga-mx-131907","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/14\/5d7c792b05e1c.jpeg"}]