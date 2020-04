FIFA 20: Ollie Watkins tiene una nueva carta en TOTSSF para Ultimate Team

Ollie Watkins, del Brentford Football Club, tiene una nueva carta en el Team of the Season So Far (TOTSSF) de Ultimate Team para FIFA 20. Tiene una media de 90 y un potencial considerable para correr toda la cancha.

Watkins apunta a ser uno de los más correlones de FIFA 20 con 99 de velocidad y 92 de aceleración. También destaca por su posición de ataque (93), definición de los remates (93) y visión (93) a la hora de dar los pases.

Siendo una carta especial del tipo SBC (Squad Building Challenge), los jugadores de FIFA 20 deberán invertir cartas en alineaciones que tienen varios requisitos. Una vez superada la prueba, podrás acceder a un pack especial del evento. En este caso, se trata de un único desafío, pero ya depende de ti si es que quieres invertir tus cartas en este proyecto.

Desafío 1

Mín. 1 jugador de Inglaterra

Mín. 1 jugadores: Equipo de la Semana (TOTW) o MOMENTOS DEL TOTW

Valor de estrellas mín. del equipo: 85

Química de equipo mín.: 75

No pierdas tiempo, porque la carta de Watkins estará disponible hasta el 29 de abril. Las monedas que invertirás oscilan entre 87 850 en PS4 y 79 550 en Xbox One. Nada barato para tratarse de un jugador potente, aunque poco popular en las divisiones de la liga inglesa.

FIFA 20 | Nuevo retador

Patrick van Aanholt, del Crytal Palace FC, fue elegido por EA Sports para retar con un once ideal a los jugadores de Ultimate Team en FIFA 20. Según la dificultad que elijas, tendrás mayores probabilidades de ganar mejores premios.

Al igual que otras estrellas, famosos y figuras seleccionadas por la desarrolladora, Van Aanholt armó su once ideal con algunas de las mejores cartas de FIFA 20 para el modo Featured Squad Battle.