Es normal ver en los eSports jugadores muy jóvenes, cosa que no es habitual en las primeras ligas de los deportes tradicionales. Fortnite , en estos días, dio el salto a los deportes electrónicos con un torneo de exhibición y los equipos profesiones han comenzado a realizar sus fichajes.

Team Secret es una institución europea que tiene presencia en otros juegos como Dota 2. El club se ha fijado en una estrella de Fortnite de tan solo 13 años: Kyle "Mongraal" Jackson se unirá a los eSports del Battle Royale.

" Mongraal" ya es considerado el jugador más joven que ha sido fichado por un equipo grande de videojuegos. El siguiente video fue la presentación oficial de todo el plantel, en el que está incluido el niño de 13 años.

"Cuando el equipo me habló de él no tenía ni idea de que tenía 13 años. Cuando miré algunos de sus vídeos y su forma de jugar, no aparentaba que los tuviera. Lo que destacó para mí inmediatamente fue lo maduro que era, sonaba como cualquier otro de nuestros chicos", comentó John Yao presidente del club.