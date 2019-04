Fortnite | "Ninja" anuncia su retiro de los stream del Battle Royale por este motivo

Los recientes cambios que Epic Games ha añadido a Fortnite en el parche 8.20 no han sido del todo bien recibidos por los usuarios. A excepción del arco explosivo, el resto de actualizaciones no están del todo optimizadas y esto a sacado de sus casillas a Tyler " Ninja" Blevins, uno de los streamers de Twitch más populares del momento.

El día de hoy (3 de marzo) cerró su gameplay del Battle Royale de forma inesperada debido a perder varias partidas en solitario y también al no poder unirse al modo competitivo Arena. Las largas colas de espera simplemente son algo con lo que los jugadores de Fortnite no están acostumbrados y este es el mayor problema con el nuevo modo de juego.



Simplemente cerró el juego y lanzó el comentario " Jugaré otra cosa. a menos que corrijan algo en solos (partidas individuales), no jugaré este juego nunca más. Solo jugaré Arena duos o Arena solos con 'Reverse'".



Seguidamente optó por probar el nuevo juego de FromSoftware: Sekiro: Shadow Die Twice. Pese a que prometió que jugaría Arena duos o solo, seguidamente comentó en directo que Fortnite tiene serios problemas con las colas de espera.



" No me sentaré todo el día jugando Arena solo todo el día. No intentaré esperar cinco minutos para esperar un juego solo para jugar en la configuración que deseo. No lo voy a hacer. Así que ganaste Epic".

Por supuesto, en el mundo de los juegos competitivo es bastante común que mientras más rank tengas más esperes para partida. Por este motivo, algunos pro-players optan por hacer 'smurf' o usar cuentas nuevas para esperar mucho menos en cola para jugar.