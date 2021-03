Durante los últimos años, se han reportado casos de niños que han comenzado a destacar en los torneos de videojuegos. En FIFA 21, hemos reportado el caso de Anders Verging, quien solo tiene 15 años y ya tiene contrato con el equipo RB Leipzig y ha sostenido el invicto en Ultimate Team por más de 500 partidas consecutivas. Recientemente, se ha vuelto viral este caso de Fortnite.

Si te parecía extraordinario que un niño de 15 años ya compita contra los mejores de FIFA 21, pues debes conocer el caso de Joseph Deen. Con solo ocho años de edad ya tiene entre manos un contrato de 33 mil dólares.

Según reporta BBC, el niño californiano tiene su primer contrato con Team 33 que consiste en un ordenado de alta gama para jugar a Fortnite y 33 mil dólares. Se trata de una apuesta a futuro debido a que todavía no puede competir legalmente.

Epic Games ha dejado en claro que no aceptan jugadores menores de 13 años en las diferentes competiciones.

“Me sentí genial cuando me ofrecieron el contrato. He pensado mucho en ser un jugador profesional, pero nadie me tomó en serio hasta que llegó Team 33″, comentó Deen. Añadió que juega al Battle Royale desde que tenía 4 años y que el club lo descubrió hace año y medio.

“Uno de mis cazatalentos se puso en contacto y dijo ‘Tengo que conocer a este chico llamado Joseph, es increíblemente bueno’. Así que empezaron a jugar partidas uno contra uno tanto como pudieron todos los días. Después de un tiempo, mi cazatalentos dijo ‘tienes que fichar a este chico. Si no lo hacemos, ¡alguien más lo hará!”, explicó Tyler Gallagher, cofundador de Team 33.

Tips de Fortnite: los mejores lugares para aterrizar

Mando’s Ship solía ser un lugar de aterrizaje peligroso, debido a la colaboración Fortnite x The Mandalorian. Ahora, el sitio es bastante tranquilo y hay algo de botín para iniciar la partida.

Flush Factory ya no está marcado como una ubicación principal en el mapa de Fortnite, pero todavía está cerca al sur de Slurpy Swamp. Hay mucho botín para encontrar y muy pocos jugadores aterrizan allí como para iniciar un tiroteo.

Brutus’ Basin Como punto intermedio entre Retail Row y el extremo sur de Dirty Docks, ofrece grandes oportunidades sin la amenaza de eliminación instantánea al aterrizar.

FN Radio es un área poco visitada de Apollo Island que muchos jugadores ignoran. Con un botín decente disponible, es un lugar Fortnite tranquilo y bastante remoto para aterrizar sin llamar demasiado la atención.

Timber Tent ofrece a los jugadores una buena oportunidad para recolectar el botín e incluso lingotes de oro. Además, está a una distancia adecuada de los lugares más grandes del mapa de Fortnite.

