Riot Games tiene una agenda sumamente apretada con League of Legends. Durante la primera semana de febrero, confirmaron la sede, fechas y formatos del Mid-Season Invitational 2023, compartieron el primer avance del rework de Aurelion Sol y también se cerró la semana 3 del Apertura de la Liga Latinoamérica.

En cuanto a este último evento, ya vemos una tendencia en la tabla, sobre todo en la parte baja. Team Aze, The Kings y All Knights no han logrado sumar puntos durante estas tres semanas de partidas. Los caballeros solo ganaron un partido contra Six Karma y el resto fueron pérdidas.

Recordemos que Team Aze fue el campeón el Apertura en 2022, pero no ha mostrado la regularidad que se esperaba. Estral Esports, en cambio, ha asegurado la parte alta de la tabla, ya que no conoce derrota hasta el momento.

En la segunda posición se encuentra Six Karma, una de las grandes sorpresas de la LLA, con ocho puntos. Finalmente, en la parte media de la tabla hay un triple empate, el cual se romperá en la segunda mitad del Apertura.

Infnity, Isurus y Rainbow7 cuentan con ocho seis puntos, ya que han ganado cuatro partidos y perdido otros dos.

Partidos de la semana 4 de la LLA

Martes 14 de febrero

Estral Esports vs. All Knights

The Kings vs. Team Aze

Miércoles 15 de febrero

Six Karma vs. Rainbow7

Isurus vs. Infinity

Tabla de la LLA hasta la semana 3

Equipos Puntos Estral Esports 9 Six Karma 8 Infinity 6 Isurus 6 Movistar R7 6 All Knights 0 Team Aze 0 The Kings 0

Formato del MSI-2023

El Mid-Season Invitational 2023 contará con varias etapas para ir filtrando a los mejores equipos. Desde el 2 al 7 de mayo, se llevará a cabo la fase Play-In, dos días más tarde, iniciará el bracket stage que durará hasta el 20 del mismo mes.

China (LPL), Corea (LCK), Europa (LEC) y Norteamérica (LCS) contarán con dos cupos cada uno. Mientras que Sudeste Asiático/Oceanía (PCS), Vietnam (VCS), Brasil (CBLOL), Japon (LJP) y Latinoamerica (LLA) solo tendrán un representante.

Riot Games adaptará en esta edición del torneo la llave de perdedores en las dos etapas. Aquellos que equipos que pierdan sus series caerán en el lower bracket para tener una oportunidad extra para seguir en carrera.

