La escuadra peruana ofició en colaboración con la Universidad Tecnológica del Perú una conferencia titulada “LA GRIETA DEL INVOCADOR: Rompiendo paradigmas con UTP” en la que revelaron los mitos y realidades alrededor de convertirse en jugador profesional de eSports.

“Asume que no eres el mejor en nada y que tienes que mejorar en todo”; esto fue lo que Lucas “Inglorion” Dominguez, top laner argetino que viste los colores de Cienciano Esports, declaró al público durante la conferencia online que su equipo de League of Legends realizó en colaboración con la UTP. Usuarios de todo el Perú se conectaron de forma remota para resolver las principales dudas existentes sobre cómo es la vida de un jugador profesional de eSports y cómo llegar a serlo.

Participantes

Renato Matos “Janghy”

Jean Piero Castillo “Chocotejin”

Lucas “Inglorion” Dominguez

Sebastian Zavala “Pishilón”

Nicolás Vidal “Vzack”

David Inga “Berton”

“Narukami” Cristobal

“Deasy” Coach

¿Cómo llevar la clases, exámenes y entrenamientos en paralelo con tu carrera como deportista electrónico?

Janghy: Trataba de terminar todo lo referente a la universidad en mis horarios de clase para tener mi tiempo libre para los scrims, los juegos y entrenamientos. Inclusive practicaba natación así que creo que todo es cuestión de ganas y organización. Si quieres tener algo, tienes que darle punche, si no, no se puede hacer casi nada.

Pishilón, ¿qué tan difícil fue enfrentar a Renato en las competencias del año pasado?

Ya lo conocía desde hace tiempo por estar en el mismo equipo. Cuando me enfrentaba a él tenía que estar más atento pues conocía mi estilo de juego.

Deasy, ¿en qué se diferencia el manejo de un equipo de eSports con uno de deportes tradicionales?

Deasy: La mayoría de equipos actualmente en esta región se manejan de forma remota, pese a que hay equipos con gaming houses o centros de alto rendimiento. Es complicado porque a veces no puedes trabajar cara a cara y en verdad no es lo mismo. Intentamos tener mucho material audiovisual ya que no podemos estar detrás de ellos.

Narukami, ¿crees que la pandemia ha favorecido a los eSports o a League of Legends?

Narukami: Ayudó mucho a todo, más que nada porque la gente tiene mucho tiempo ahora con el aislamiento.

¿Cómo fue el momento en que decidiste convertirte en jugador profesional?

Chocotejín: Bueno, eso lo recuerdo. Yo juego LOL desde que tenía 10 años, ahora tengo 20, y lo decidí cuando tenía 14 años cuando vi la final del Worlds y vi al equipo que campeonó y me planteé “si ellos pueden, ¿yo por qué no?” y desde ese entonces no ha pasado un día que no pase sin entrenar.

Renato: Llevo jugando desde los 11 años, y como muchos, en las primeras season no te va muy bien, te toca Silver o Gold. Me juntaba con bastante gente que ahora compite en tier 1, como Oddy o Arce y ellos me enseñaban, así fue como en la siguiente season alcancé Challenger. Luego me invitaron a participar en un equipo, tenían una gaming house en donde el ambiente era distinto, me di cuenta que si se podía.

¿Cuáles son los obstáculos y mayores retos que tienen los eSports en el Perú?

Vzack: El mayor problema que tuve fue el internet. Tuve que cambiar a varios y aunque finalmente nos decidimos por un server que nos permita jugar tranquilos, ya no podemos jugar en otros servers. Otro problema es el apoyo, mucha gente conoce Dota, pero muchos no el LOL, y los que lo conocen no lo apoyan mucho.

¿Cómo es el tema con tu familia, qué opinan de lo que haces ahora?

Vzack: Al principio tuvieron un poco de miedo. Es poco raro que tu hijo de la nada quiera jugar 8 horas al día y lo que muchos padres normalmente esperan que su hijo estudie y haga una carrera. Al principio unos coaches hablaron con mi familia y les dijeron que tenía futuro, a partir de eso comenzaron a apoyarme.

¿Crees que los eSports tienen poca inversión en Perú? Porque ahora vemos que equipos de fútbol como Cienciano están comenzando a apoyarlos.

Berton: Siento que los equipos ya están comenzando a invertir, pues el LOL es un esport que recién está creciendo. Las estadísticas indican que será el esport del futuro y creo que las cosas van a mejorar.

¿Qué demanda ser un profesional en los eSports?

Janghy: Siento que la organización de tus horarios es lo más importante. No se le puede dedicar solo una o dos horas de entrenamiento, normalmente se requiere de 8 a 10 horas inclusive. También es importante saber analizar cuales son tus errores y tratar de mejorar, sin echarle la culpa a tus compañeros. Tienes que dejar de ser un ego-player, tienes que centrarte en que es un juego en equipo.

¿Cómo se detecta a un buen jugador de eSports o League of Legends?

Deasy: Es usual encontrar a los mejor posicionados en el Solo Queue. La otra alternativa, es una herramienta que tenemos hace 2 años y es ver a los equipos que tuvieron buen rendimiento en circuitos nacionales y ver quienes fueron los jugadores clave. También se puede elegir por qué tan abierto es y esté dispuesto a aprender, ya que tienen una buena curva de aprendizaje.

¿Cómo es encontrarse con algún ego player, cómo solucionar ese asunto?

Daesy: Hay veces que se puede resolver dialogando, pero cuando no, se tiene que recurrir a sacar al jugador. Esto es como una relación, uno tiene que ceder, si uno no cede, no hay futuro.

¿Qué crees que se necesita para un buen desarrollo de los eSports en Perú?

Renato: Como se sabe, Perú es básicamente Dota 2, pero deberíamos hacer que la escena se haga conocida. La gente en Perú es muy pilas y mientras se mantenga activa la escena, por ejemplo, con el picanteo en Twitter, la escena podrá generar más interés.

¿Crees que los eSports son más vistos en Perú? ¿Tal vez eso podría potenciarse desde el colegio con carreras más tecnológicas?

Chocotejín: La verdad creo que si son mal vistos, como el caso de mi compañero Vzack, pese a que tuvo el apoyo de los coaches, quienes le ayudaron a explicarle todo a sus padres. Creo que una carrera que podría ayudar a los eSports es la psicología deportiva.

Renato, ¿cómo es el día a día de un jugador profesional de eSports?

Janghy: Creo que pese a que muchos de nosotros hemos tenido una fase de ego, pues nos encontramos entre los top 100 jugadores de una región, cuando te unes a un equipo hay que ser más responsable con los horarios, tener autocrítica. Si estás estudiando, todo es cuestión de organización.

Chocotejín: Aunque sea difícil, hay que levantarse temprano, alimentarse bien y estar bien mentalizado pues muchas cosas no saldrán como quieres. En la tanda de scrims hay que saber analizar qué cosas estuvieron bien y qué otras no.

Inglorion: Para mi es mentalizar que no eres el mejor en nada y puedes mejorar en todo. Mejorar siempre, así sea un poco y aprender cada vez más. No tener una actitud conformista.

Vzack: Levantarse, desayunar y entrenar sin parar Solo Queue. Aunque la gente solo vea que estás todo el día en la computadora, no puede ver que estás buscando ser mejor y seguir vigente cada día.

Berton: El día a día depende de los juegos que realices, tienen que ser juegos de calidad para aprender. Uno no puede aprender de juegos en los cuales inciden en los mismos errores.

Pishilón: Ser profesional de eSports es como un deporte o una profesión. Toma todo el día tu entrenamiento. Lo ideal es dormir tus 8 horas para reponerse de todo lo que pasaste en el día, estar comprometido con la organización.

Narukami: Ser responsable, hacer ejercicio en la mañana, desayunar, un par de partidas antes de los scrims. Jugar y analizar partidas de calidad.

Deasy, ¿a qué hora uno podría comenzar como profesional y a qué edad se retiran?

Mientras más joven es mejor. Lo ideal sería a los 16 o 17 años para que no haya problemas legales. Además, tienes mucho más tiempo que alguien con más responsabilidades. No creo que se haya que retirar con 24 o 27 años. Aunque no diría que es el final de la carrera en el rubro, pues se puede evolucionar como entrenador o como parte del cuerpo técnico de un equipo, además, tienes mucho qué enseñarle a las nuevas generaciones.

Personalmente, yo no comencé como pro-player, comencé como entrenador a los 16 años, hoy en día tengo 22. En ese tiempo no había LVP o circuitos nacionales, solo existía el circuito de leyenda, donde todos participaban por amor al arte, no como ahora que posiblemente tengas muy presente que quieres ganar dinero. Pasé por muchos equipos y me ha costado mucho.

¿Cuáles son las ventajas o desventajas de jugar con jugadores jóvenes?

Deasy: Es un poco complicado a veces porque a veces no son muy disciplinados. Por ejemplo, hay algunos que se acuestan a las 6 de la mañana cuando tienen que entrenar temprano al día siguiente y llegan al entrenamiento todos dormidos. O que simplemente no tienen bien su vida programada u ordenada y por eso no pueden dar lo máximo de sí mismos. Aparte, a veces suelen ser muy impulsivos al momento de tomar decisiones. Todo esto, obviamente va mejorando con la edad y experiencia. Cualquier institución debe apuntar a formarlos como jugadores y como personas.

Preguntas del público

¿Cuál fue su mayor dificultad para convertirse en pro?

Janghy: Antes me tilteaba mucho. Imagínate que estás en una promo a master y pierdes la partida por un AFK; no se trata de subir por subir, si pierdes, pierdes, si no, ya está, jugadores importante se mantienen tranquilos pese a los resultados de sus partidas. Aunque, la mayor dificultad en puedes ser tú mismo, ya que si de verdad eres bueno vas a subir tarde o temprano a challenger.

¿Cómo podemos participar en algunos eventos de LOL ya que no hay muchos y cómo podemos conseguir auspiciadores ya que en Arequipa no se la mucha importancia a LOL?

Daesy: Conseguir auspiciadores viene de la mano de los resultados que generes como equipo y que te expongas en torneos con buenas visualización, como los circuitos nacionales. Aunque tienen un problema, ahora ya no se transmiten todas las partidas. Les recomiendo que busquen torneos de tier 3 y ver si hacen streams; enfóquense en los circuitos nacionales, ya que tienen asenso.

¿Cómo puedo mejorar en LOL? Siento que juego mucho y mejoro poco.

Vzack: Te recomiendo que veas tus replays, no verlos en velocidad por ocho, aprende de tus errores. Mira en youtube otros replays, a mi me sirve mucho más ver que jugar mucho para mejorar.

¿Cuáles crees que son los aspectos que necesita un equipo para mejorar?

Vzack: El primer punto es la confianza en el equipo, si confían en el otro, las cosas van a salir mal. Luego es tener respeto, algunos juegan por cumplir y otros dan todo por ganar. Es importante también tener charlas para ver en qué podemos mejorar entre todos.

Janghy: Sinergia, crear un vínculo de amistad entre los miembros. Por ejemplo, yo soy muy amigo de Vzack, es uno de los primeros jugadores con los que compartí equipo desde el principio.

¿Cómo sé que el mundo de los eSports es para mi?

Chocotejín: Te das cuenta cuando es tu pasión. Por ejemplo, yo disfruto mucho jugar LOL, es lo que me gusta hacer. Si el juego te llena y lo disfrutas más que otras actividades, ¡los eSports son para ti!

¿Creen que los eSports necesitan otros tipos de profesionales como comunicadores, psicólogos, ingenieros o más?

Inglorion: Lo veo hiper necesarios. Basado en mi experiencia, cuando estás en equipos menores, por ahí estas en equipos que no tienen recursos para brindarte esas herramientas que al final del día se sienten muy bien. Tener profesionales al lado ayuda mucho, para mi el que más ayuda es el psicólogo deportivo.

¿Cuáles son sus planes del 2021?

Janghy: Yo tenía planeado retirarme de la escena, posiblemente podría estar ayudando de otros modos, pero yo ya jugué lo que jugué y ya estoy listo. Aparte ya estoy a punto de terminar mi carrera, que es arquitectura y creo que es hora de alejarme de lo que es lo competitivo y seguir mi vida.

Chocotejín: Lo mío es todo lo contrario, es seguir dándole, retro alimentarse y seguir dandole duro. También pienso comenzar a estudiar.

Inglorion: Quitando todo lo que pasó, el 2020 fue un buen año para mi. Con todas las dificultades el 2021 será mucho mejor para mi. Seguiré aprendiendo y mejorando.

Vzack: Mis planes son seguir entrenando y ganar los torneos en los que esté. Voy a dar todo lo que se pueda este 2021 y el siguiente.

Berton: Seguir el camino, mejorar como jugador y adentrarme más en la escena. Aunque creo que mi camino lo veo más como coach.

Pishilón: Tengo la misma idea que Renato, pensaba que este es mi último año, pero será dependiendo de cómo me vaya o si tengo nuevas ofertas. Deseo también continuar mis estudios. Aún no tengo una decisión tomada pero veremos como se da todo.

Narukami: Mejorar, ganar y estudiar. Es lo que estoy haciendo y quiero hacer este año.

¿Cómo tener el control de la oleada?

Daesy: Hay 3 formas. Por kill preasure, cuando puedes matar al otro y aprovechar que el enemigo tenga poca vida. Por naturaleza de match-ups, hay match-ups que por naturaleza tienen más presión que otros, así uno decide cuando pushea, cuando last-hitea. La gente que pierde mucho en solo-queue es porque no sabe last-hitear en las waves. La tercera que se aplica en equipo, el simple hecho de ser uno más en la línea te da la partida de romper una torre, pushear.

¿Cómo controlar el tilt?

Pishilón: Suele pasar, es muy molesto cuando te toca gente que solo busca molestar. Enfócate en lo que puedes mejorar y pensar que en la siguiente partida ya no te tocará ese tipo.