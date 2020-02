El mundo del eSport de League of Legends se ha consolidado como uno de los más exitosos, junto al de Fortnite y Dota 2. Este mercado ha abierto nuevos puestos de trabajo como los de narradores y analistas de eSports.

Ibai Llanos e convirtió, cuando trabajaba en la LVP, en la voz del competitivo europeo en España. Sus emocionantes narraciones lo llevaron a ser el presentador oficial de los equipos en el Mundial, cuando este pasó por Madrid.

“Lo que queda saldrá, se va a venir un bombazo, pero dos más próximamente, pero no sobre mí, sobre G2. Este 2020 es apasionante”, explica el caster a todos sus seguidores. A través de un video en Twitter compartió su entusiasmo por trabajar con G2.

“Económicamente G2 no ha sido la mejor oferta, no he elegido G2 con el dinero aunque estoy ganando mucha pasta, pero es cierto que otros equipos con más necesidad han ofrecido más. El tema es que claro, se entenderá todo, él ha puesto mucha pasta, pero no he decidido G2 por el dinero, G2 es increíble, lo he elegido porque mola mucho", explica Ibai.

No se trata de un tema de dinero sino que realmente el club finalista del Mundial de League of Legends le ofrece un paquete muy completo. Inclusive rechazó narrar otros deportes por seguir en los eSports.