El Mid-Season Invitational 2022, el torneo internacional de medio año de League of Legends, cerró sin mayores inconvenientes el pasado 29 de mayo. Royal Never Give Up, el representante de China, levantó la copa tras vencer a T1 por tres a dos.

Tras este evento, la Liga Latinoamérica deberá organizar el Clausura, la etapa más importante de la temporada competitiva, ya que conoceremos allí el representante de la LLA en el Mundial.

Curiosamente, en las últimas fechas, hemos visto serios problemas con el canal de YouTube de la LLA. Cuando se supone que estábamos en plena etapa de fichajes, se lanzó un directo y rápidamente fue eliminada la cuenta de YouTube.

Gracias por los mensajes y la preocupación 👊 ¡Estamos de regreso con nuestro canal en YouTube!



¿Listos para #LLA Clausura? ¡Pronto iniciamos!

🔜 https://t.co/Giuhv8BwHh pic.twitter.com/oIle5LAj9Z — LLA (@LLA) May 30, 2022

“Gracias por los mensajes y la preocupación. ¡Estamos de regreso con nuestro canal de YouTube! ¿Listos para LLA Clausura? ¡Pronto iniciamos!” escribió la LLA a través de su cuenta de Twitter el 30 de mayo.

Regresó el perfil de YouTube, pero se han eliminado u ocultado todos los videos que hace cinco años. Pese a esto, han compartido un teaser en donde anuncian que el 11 de junio se reanuda el Clausura.

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.