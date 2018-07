¿Quieres ser un pro-player de League of Legends ? Red Bull trae por primera vez a Perú una de sus competiciones más clásicas: el 1 vs. 1 . Enfréntate cara a cara contra otros invocadores para demostrar quién es el mejor.

Del 11 de agosto hasta el 2 de septiembre de este año se llevará a cabo la Red Bull Player One . Se organizará en cuatro fechas clasificatorias con 64 participantes en cada una. La primera se realizará en provincias y las tres restantes en Lima.

Reglas del Red Bull Player One:



El primer jugador que gane dos juegos pasa a la siguiente ronda. Mientras que los dos mejores de cada fecha asegurarán un cupo en la final nacional. En total son 8 cupos para esta instancia de cierre del torneo de League of Legends .

No obstante, esto no es todo lo que trae la competición. Aquel ganador nacional se enfrentará a un jugador profesional de LoL y se ganará un pasaje yodo pagado a la final nacional en Brasil. Si estas interesado puedes ingresar a la web oficial .



► Inscripciones a la Red Bull Player One .

League of Legends League of Legends (LoL): Red Bull quiere encontrar al mejor jugador de 1 vs. 1 de Perú. (Foto: Red Bull)

