Hoy arrancan las primeras partidas del Torneo Clausura de League of Legends en América Latina (LLA). Te contamos cuáles son los equipos que se enfrentarán, los horarios y por dónde podrás ver los encuentros.

Los duelos programados para el arranque de la primera fecha son Isurus vs. Infinity, Estral Esports (campeón del Torneo Apertura) vs. Rainbow7 y Six Karma vs. Leviatán. Mañana, 12 de junio, los encuentros serán entre Isurus y Leviatán, Rainbow7 y Six Karma, y Estral Esports vs. Infinity.

El resto de fechas del competitivo de League of Legends será todos martes y miércoles en los siguientes horarios: 3:00 pm en México / 4:00 pm en Perú y Colombia / 5:00 pm en Chile / 6:00 pm en Argentina.

El formato actual es distinto a lo que vimos el Torneo Apertura. La fase regular arranca con una etapa de “todos contra todos” de ida y vuelta con series al mejor de dos (BO2), en los que se jugarán 3 series por día. Los vencedores obtendrán 2 puntos y los empates serán de un solo punto para cada equipo.

Programa del Torneo Clasura - LLA 2024

Los cuatro equipos que destaques clasificarán a la siguiente fase, mientras los dos últimos pasarán a la Fase Eliminatoria en la que habrá una llave de doble eliminación en series al mejor de cinco (BO5).

Donde ver LLA 2024 - Torneo Clausura

Puedes ver los encuentros mediante los canales oficiales del evento en YouTube y Twitch.

Miembros de Estral Esports

Top - Zothve (Chile)

Jungler - Josedeodo (Argentina)

Middle - cody (Chile)

Bot - Snaker (Argentina)

Support - Ackerman (Argentina)

Miembros de Infinity

Top - ZOEN (Argentina)

Jungler - Grell (México)

Middle - Leza (México)

Bot - Trigger (Corea del Sur)

Support - TopLop (Argentina)

Miembros de Isurus

Top - Pan (Argentina)

Jungler - OnFleek (Corea del Sur)

Middle - Kaze (Argentina)

Bot - Gavotto (México)

Support - Loopy (Corea del Sur)

Miembros de Leviatán

Top - Jauny (Costa Rica)

Jungler - Ganks (Perú)

Middle - Cotopaco (Colombia)

Bot - VirusFx (México)

Support - Mun (México)

Miembros de Rainbow7

Top - Summit (Corea del Sur)

Jungler - Oddie (Perú)

Middle - Keine (Corea del Sur)

Bot - Ceo (Argentina)

Support - Lyonz (Argentina)

Miembros de Six Karma

Top - Buggax (Uruguay)

Jungler - Mir (Corea del Sur)

Middle - Seiya (México)

Bot - 5kid (Corea del Sur)

Support - IgnaVilu (Argentina)