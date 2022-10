T1 no ha tenido el mejor inicio en Worlds 2022, el torneo más importante de League of Legends en el año. Inició con un punto a favor contra EDward Gaming, pero no logró ganar el partido que aparentaba ser el más sencillo del grupo, contra Fnatic. Recordemos que el club europeo llegó a esta instancia de la competición desde la fase play-in.

Tras cuatro fechas, hay un triple empate en el Grupo A y solo dos lograrán clasificar a los playoffs. EDward Gaming, Fnatic y T1 cuentan con dos victorias y una derrota, mientras que Cloud9 no ha logrado sumar puntos.

La fecha 5 será la última para este grupo, ya que, al llegar a la mitad del torneo, solo se juegan los partidos de definición de los grupos. Así es como ha quedado el apretado cronograma.

Partidos de la quinta fecha de Worlds 2022

Fnatic vs. Cloud9 - 13 de octubre, 2:00 p.m.

T1 vs. Fnatic - 13 de octubre, 3:00 p.m.

Cloud9 vs. EDward Gaming - 13 de octubre, 4:00 p.m.

Fnatic vs. EDward Gaming - 13 de octubre, 5:00 p.m.

T1 vs. Cloud9 - 13 de octubre, 6:00 p.m.

EDward Gaming vs. T1 - 13 de octubre, 7:00 p.m.

Tras esta jornada, se conocerán los dos primeros clasificados a los cuartos de final del Mundial. El 14 de octubre, conoceremos a los dos del Grupo B; el 15, a los del Grupo C y el 16, a los del Grupo D.

Podrás seguir todos los partidos a través de los canales oficiales de la Liga Latinoamérica o LoL Esports. En los siguientes enlaces encontrarás la transmisión en español.

El 20 de octubre comenzará la etapa playoff o eliminatoria, en donde se jugarán rondas de cinco partidas de allí para adelante. De ahora en adelante, se jugará Worlds 2022 en los Estados Unidos; recordemos que el play-in se llevó a cabo en México.

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.