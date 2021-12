Riot Games organiza en Berlín, Alemania, el Mundial de VALORANT, su nuevo videojuego. Los 16 mejores equipos de todas las regiones competitivas buscan levantar la primera copa internacional del shooter. No obstante, en las últimas horas corrió el rumor de que se aplazarían algunos partidos por contagios de coronavirus.

En la mañana del 4 de diciembre, se dio a conocer que había un brote del virus dentro de la competición. La cual presuntamente no solo alcanzaba a los pro-players, sino que también a algunos de los asistentes.

“Hay una montada de locos en el evento, no puedo decir nada pero cuando se publique vais a flipar”, escribía Mixwell, jugador de G2 Esports que no logró clasificar al evento. “Nuevos casos de COVID-19 en varios jugadores de equipos distintos. Muchos han estado en contacto con ellos. Tener COVID significa no poder volar a tu casa y pasar una cuarentena en Berlín. Hay pánico entre los asistentes”, añadía.

Nuevos casos de COVID-19 en varios jugadores de equipos distintos. Muchos han estado en contacto con ellos. Tener COVID significa no poder volar a tu casa y pasar una cuarentena en Berlín. Hay pánico entre los asistentes. — G2 m1xwell (@Mixwell) December 4, 2021

Cabe resaltar que en fechas anteriores ya se habían reportado casos positivos del virus pero es algo que Riot Games ya tenía controlado con las cuarentenas. Pero los contagios en el país europeo han ido en crecimiento.

Por supuesto, la compañía se ha pronunciado al respecto y ha logrado continuar con el desarrollo de la competición sin mayores contratiempos.

“La salud y seguridad de los jugadores y personal del VALORANT Champions es nuestra máxima prioridad. Como precaución, todos los participantes deben hacerse una prueba rápida de antígeno y también 2 pruebas semanales de RCP (reacción en cadena de la polimerasa). Durante los exámenes de antígeno, varios jugadores dieron resultados positivos. Luego de aplicar pruebas RCP, más confiables y confirmadas en un laboratorio, todos los jugadores dieron resultados negativos y serán libres de seguir compitiendo. Además, los mismos jugadores también dieron resultados negativos en los exámenes RCP de ayer”, detalló el comunicado de Riot Games.

VALORANT Champions Update: pic.twitter.com/I5IbeWKkAV — VALORANT Champions Tour (@ValorantEsports) December 4, 2021

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.