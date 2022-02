El shooter de Riot Games, VALORANT, ya ha organizado su primer Mundial y apunta a convertirse en uno de los eSports más relevantes del futuro. En 2022, se han reanudado las competiciones en todas las regiones del mundo con los protocolos de seguridad y de distanciamiento.

Para poder cumplir con el calendario competitivo y no exponerse, cada club juega desde su propia gaming house u oficina, lo cual ha obligado a adaptar las reglas de los torneos.

Una de las mayores preocupaciones era de que los pro-players podían obtener información de sus entrenadores durante la partida para sacar ventaja. De esto ha sido acusado G2 Esports, uno de los clubes más relevantes de la escena europea.

Tras completada la investigación, se llegó a la conclusión de que no se llevó a cabo una trampa o se utilizó información del partido fuera del tiempo reglamentario. Pese a esto, sí se confirmó que había comunicación con el entrenador en tiempos no autorizados.

Competitive Ruling - G2 Esports pic.twitter.com/8K6uMSwuIS — VALORANT Champions Tour EMEA (@valesports_emea) February 3, 2022

“G2 Esports recibió una advertencia oficial debido a la violación de las reglas con respecto a la comunicación no autorizada durante un partido. Después de su partido contra Team Vitality en el Clasificatorio cerrado 1 de EMEA VCT, los oficiales del torneo recibieron evidencia del entrenador de G2 hablando fuera de las pausas tácticas y técnicas designadas. Investigaciones posteriores demostraron que se trataba de un caso aislado con fines de celebración, que no generaba una ventaja competitiva. Cualquier comunicación entre jugadores y no jugadores durante un partido está prohibida fuera de los períodos de pausa táctica”, detalla el comunicado del torneo.

“Se presentaron pruebas que mostraban que el coach solo habló para celebrar las rondas. Eso tampoco está permitido por lo tanto G2 tiene un Warning”, explicó ‘Mixwell’, uno de los jugadores de G2 que quedó relegado al banquillo esta temporada.

