Con la llegada de un nuevo shooter a la industria de los videojuegos, Riot Games ahora cuenta con un apretado calendario en donde debe meter varias ligas, partidos, torneos y Mundiales para todas sus comunidades. El éxito de VALORANT en 2021 ha acelerado la llegada de un nuevo Circuito Profesional.

Mientras que los diferentes clubes compiten en sus respectivas regiones en el VALORANT Challengers, se organiza para abril y julio las dos Masters. Curiosamente, la temporada será mucho más corta de lo esperado.

Los equipos tendrán solo un mes de descanso entre la última Master de julio para la preparación a VALORANT Champions 2022, el Mundial. En septiembre, se llevará a cabo este torneo a diferencia de 2021 que llegó en diciembre.

Todo parece indicar que Riot Games desea cerrar el año con Worlds 2021, el Mundial de League of Legends, y uno de los torneos de eSports más importantes del año, junto a The International de Dota 2.

Por lo pronto, no se ha revelado el número de plazas que cada una de las regiones tendrá en Champions; no obstante, Sergio Agüero, el delantero del FC Barcelona ya ha comentado acerca de una ampliación para Latinoamérica. Riot Games todavía no confirma esta información.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.