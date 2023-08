La desarrolladora Riot Games ha prohibido la palabra “serrano” en Valorant, y es algo que ha sorprendido a la comunidad de habla hispana porque la drástica decisión de la compañía pasaría por la inconducta de los jugadores peruanos. Sucede que el significado despectivo de “serrano” es exclusivo del Perú y, aún así, Valorant decidió extender la sanción a todos los servidores por igual, generando dudas y confusiones entre los jugadores por una palabra supuestamente inocente.

En países de Latinoamérica, como México, Colombia, Chile, Ecuador y Bolivia, y España, la palabra “serrano” tiene una connotación geográfica, así como decir “costeño” o “sureño”. Sin embargo, en Perú, se asocia a la sierra con pobreza y atraso, es decir, un insulto racista para señalar a quienes tengan rasgos andinos.

“El término ‘serrano’ ha llegado a ser tan interiorizado como insulto que mucha gente de la sierra [peruana] lo usa para discriminar a quien tiene rasgos, vestimenta o apellido andino. Es triste comprobar que el racismo es una ideología victoriosa, porque es ejercido por las propias víctimas”, señala Wilfredo Ardito en un artículo publicado para Punto Edu, publicación de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Así las cosas, la palabra “serrano” como insulto racista tiene su origen en Perú pero su uso no necesariamente es exclusivo de los peruanos para insultar a alguien más en redes sociales. Hay casos de peruanos siendo insultados como “serranos” por extranjeros que conocen el componente racista del término en Perú y así herir la susceptibilidad del agredido.

Sanciones en Valorant

Ahora en adelante, cuando alguien escriba la palabra “serrano” en el chat de Valorant, será sancionado con una suspensión del chat automática, bloqueando así las comunicaciones e impidiendo que el jugador encuentre partidas clasificatorias o acceder al Modo Premier.

Los demás jugadores de habla hispana no tardaron en reaccionar a la sanción, porque el sistema automatizado de Valorant no discrimna en las variaciones culturales de la palabra “serrano”. Hay reportes de jugadores españoles, por ejemplo, que fueron sancionados por usar la palabra “jamón serrano” cuando no existe la connotación racista.

Actualmente, los jugadores de Valorant afectados por la sanción están enviando sus informes al equipo de soporte de Riot Games para advertir que no hubo intención de ofender a la comunidad. Imaginamos que aún hay mucho por revisar y configurar el sistema para evitar sanciones injustas. En lo que sí debemos trabajar todos como comunidad es mantener el insulto “serrano” fuera de todo contexto deportivo y social.

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.