¿Qué hace Neymar Jr. durante su baja por lesión? Pues jugar CS: GO como siempre que tiene un descanso en su carrera de futbolista. El astro brasilero se ha unido a otros deportistas en Twitch incursionando en los videojuegos.

Hace solo unos días, el delantero del PSG participó en el Ibainéfico, en donde jugó un rato Among Us con varios influencers y futbolistas. Pues ahora ha sido captado jugando CS: GO contra jugadores profesionales.

Se trató de un partido de exhibición entre Neymar Jr. y el streamer francés Corentin “Gotaga” Houssein. Según reporta el medio afkgaming, ambos equipos contaban con pro- players de Counter-Strike: Global Offensive.

Por supuesto, pocos se esperaban que ‘Ney’ se aventurara a realizar un clutch 1 vs. 3 contra estos jugadores en en la ronda de pistolas en Inferno. El clip ya cuenta con un millón de visualizaciones.

Lamentablemente, los profesionales del shooter apalearon al equipo de Neymar Jr. 16 a 5 rondas. Al final quedó con 16 asesinatos y se llevó un MVP.

Recordemos que Neymar Jr. ha armado un equipo con sus compañeros brasileros, como Arthur de Juventus, Lucas Paquetá, Casemiro y Gabriel Jesús. Todos estos cuentan con un equipo de CS: GO que se enfrenta a diferentes equipos de Brasil.