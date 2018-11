¡Fortnite en problemas! PlayerUnknown's Battlegrounds llegará al PS4 en diciembre

PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) es la competencia directa de Fortnite, uno de los videojuegos más populares en Battle Royale. El sistema de batallas campales multijugador en línea ha hecho que PUBG se expanda, dejando así la exclusividad en Xbox One para pasarse a la PlayStation 4 este 7 de diciembre.

PUBG es un shooter battle-royale donde 100 jugadores caen en un mapa y pelean por sobrevivir. Se trata de un juego de vida o muerte que consiste en explorar y saquear cada rincón en busca de armamento y armadura.

El ganador de la partida es el último en quedar en pie y alcanzar la elusiva ‘Chicken Dinner’ (Cena de Pollo en inglés) – con todos los derechos de fanfarronear incluidos. Cabe precisar que para jugar en línea se requiere una conexión en Internet y una suscripción a PS Plus.

PUBG se lanzará con tres icónicos mapas (Erangel, Miramar y Sanhok) y un cuarto adicional unos meses después. El juego incluirá todas sus características (Custom Matches, Ranked System, Event Mode, Trophies y más).

El juego desarrollado originalmente por Brendan Greene y publicado por Bluehole (adaptado para PS4 por PUBG Corp.) contará con varias opciones de pre-orden, que van desde su versión en formato físico hasta varias digitales con diversas recompensas.

Asimismo, quienes compren anticipadamente el juego podrán acceder a skins y accesorios de títulos clásicos de Sony (como el traje del desierto de Nathan Drake de la saga Uncharted o la mochila de Ellie de The Last of Us), así como avatares.