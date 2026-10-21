OPPO confirma la llegada de la serie Find X10 a Perú: cámaras de 200 MP e IA para llevar la fotografía móvil a otro nivel

OPPO anunció el lanzamiento global de sus nuevos smartphones insignia, el Find X10 y el Find X10 Pro Max, durante un evento realizado el 21 de octubre en España. Estos equipos también llegarán a Perú, acercando al mercado local las últimas innovaciones de la marca en fotografía móvil e inteligencia artificial. Concebida bajo el concepto “Hasselblad True-to-Life Camera”, la serie incorpora importantes avances en fotografía, rendimiento, autonomía e inteligencia artificial, con el objetivo de ofrecer imágenes más fieles a la realidad y una experiencia de uso más completa.

“La serie Find X siempre ha estado impulsada por nuestro compromiso de llevar más lejos la fotografía móvil y ayudar a las personas a capturar sin esfuerzo la belleza de la vida”, señaló Pete Lau, vicepresidente sénior y director de Producto de OPPO. “Con la serie Find X10 damos uno de nuestros mayores saltos en imagen móvil. Desde el primer Sistema de Triple Cámara de 200 MP de la industria en el Find X10 Pro Max hasta la nueva generación del LUMO True Image Engine, la serie Find X10 está diseñada para reproducir el mundo tal como lo ves y mantener cada toma fiel al momento”, agregó.

Más detalle, colores reales y video profesional: así evoluciona la fotografía en la serie Find X10

La nueva generación presenta un sistema de cámaras desarrollado con Hasselblad. El Find X10 incorpora un Sistema de Doble Cámara de 200 MP, mientras que el Find X10 Pro Max integra el primer Sistema de Triple Cámara de 200 MP de la industria, llevando esta resolución a sus cámaras ultra gran angular, principal y teleobjetivo. Esta configuración permite capturar fotografías con mayor nivel de detalle y ofrece más posibilidades para distintos tipos de escenas.

En el Find X10 Pro Max, la cámara principal Hasselblad Ultra HDR de 200 MP incorpora el sensor ISOCELL HPC, desarrollado junto a Samsung, mientras que el teleobjetivo de 200 MP cuenta con una apertura f/2.1 y permite realizar fotografías macro a una distancia mínima de 10 centímetros. Además, ambos modelos son compatibles con el Teleconvertidor OPPO Hasselblad, un accesorio que amplía las capacidades de acercamiento óptico para fotografiar sujetos lejanos, como artistas en conciertos, paisajes o vida silvestre.

Para complementar este hardware, OPPO incorpora LUMO True Image Engine, su nueva generación de tecnología de fotografía computacional. Este sistema trabaja junto con la Cámara True Color para reproducir colores más precisos, conservar las texturas y mantener el equilibrio natural entre luces y sombras. Así, las fotografías buscan reflejar cada escena sin recurrir a un procesamiento excesivo que altere su apariencia original.

La serie Find X10 también introduce mejoras para la creación de contenido audiovisual. El Find X10 Pro Max permite grabar videos en 4K a 120 fps y 8K a 30 fps con sus tres cámaras traseras, mientras que el Find X10 ofrece estas capacidades en sus cámaras principal y teleobjetivo de 200 MP. Ambos modelos incorporan Captura Open Gate, una función que aprovecha toda el área del sensor para ofrecer mayor libertad al recortar y adaptar una misma grabación a formatos horizontales o verticales.

A estas herramientas se suma la compatibilidad con Dolby Vision y O-Log2 con certificación ACES, orientadas a la producción audiovisual avanzada. OPPO también colaboró con Blackmagic Design para integrar funciones de grabación en su aplicación Blackmagic Camera y con Meta para optimizar la calidad de los videos compartidos en Instagram, buscando conservar el detalle y los colores del material original durante su publicación.

Diseño refinado, mayor autonomía e inteligencia artificial

En diseño, la serie mantiene la estética minimalista de la familia Find X, con un nuevo Diseño sin Bordes que integra una pieza de cristal esculpido al módulo de cámara para lograr una apariencia más uniforme. El Find X10 incorpora una pantalla de 6.59 pulgadas, mientras que la versión Pro Max cuenta con una de 6.78 pulgadas. Ambos ofrecen una tasa de refresco adaptativa de hasta 144 Hz, brillo máximo de 3600 nits y compatibilidad con la gama de colores BT.2020, que permite reproducir una mayor variedad de tonos en contenidos compatibles.

En cuanto al rendimiento, el Find X10 está equipado con el procesador MediaTek Dimensity 9600M, en el caso del Find X10 Pro Max incorpora el Dimensity 9600 Pro de 2 nm. Ambos cuentan con una batería de silicio-carbono OPPO de hasta 8000 mAh, compatible con carga rápida SUPERVOOC de 80 W y carga inalámbrica AIRVOOC de 50 W, características orientadas a mantener la autonomía durante jornadas de uso intensivo.

La nueva generación también estrena ColorOS 17, que incorpora mejoras de fluidez y nuevas herramientas de inteligencia artificial. Entre ellas destaca AI Mind Pilot con Modo Agente, desarrollado mediante la colaboración con Manus, que permite ejecutar tareas complejas a partir de instrucciones del usuario, como organizar archivos, buscar información o planificar actividades. Asimismo, AI Photo Agent facilita la edición de fotografías mediante indicaciones en lenguaje natural y permite aplicar estilos visuales a partir de imágenes de referencia. La disponibilidad de algunas de estas funciones puede variar según el mercado.

¿Cómo acceder a la preventa del OPPO Find X10 en Perú?

Con el lanzamiento mundial de la serie Find X10, los usuarios peruanos pueden acceder a la preventa a través de OPPO Store Perú. El Find X10 estará disponible en versiones de 256 GB y 512 GB, en colores Celeste y Gris, mientras que el Find X10 Pro Max llegará en una configuración de 512 GB, en color Blanco.

Como parte de los beneficios de preventa, los usuarios podrán obtener un Hasselblad Telephoto Set por la compra del OPPO Find X10 o un OPPO Watch X por la compra del Find X10 Pro Max, de acuerdo con los términos y condiciones de la promoción.[i]

Los interesados pueden conocer los detalles de la campaña y registrarse a través de la plataforma oficial de OPPO Store Perú: https://www.oppostore.pe/pages/find-x10-series-registro.

Asimismo, Claro habilitó un prerregistro para el Find X10 de 512 GB en Lima Metropolitana hasta el 31 de octubre. Los usuarios que completen el formulario podrán participar en el sorteo de una OPPO Pad Neo de 128 GB, mientras que quienes concreten la compra del equipo participarán en el sorteo de uno de los tres Hasselblad Telephoto Set, sujeto a las condiciones de la promoción: https://tienda.claro.com.pe/oppo-find-x-10 https://www.oppostore.pe/pages/terminos-y-condiciones