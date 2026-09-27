En el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey, Perú vs. México se enfrentarán en un nuevo amistoso internacional FIFA, pactado para este martes 29 de septiembre. El compromiso será el segundo partido de la gira que afronta la ‘Bicolor’ por territorio estadounidense y representará una nueva prueba para Mano Menezes, quien buscará corregir los errores mostrados en la goleada sufrida ante Estados Unidos.

Perú llega a este encuentro después de caer por 4-1 frente a Estados Unidos en Orlando. La ‘Bicolor’ comenzó ganando con gol de Gianluca Lapadula, pero el conjunto norteamericano terminó remontando y consiguió una amplia victoria. El resultado dejó varios aspectos por corregir para el equipo dirigido por Mano Menezes, especialmente después del penal que marcó un punto de quiebre en el desarrollo del compromiso.

Perú enfrenta a Estados Unidos en Orlando (EFE/ Kenneth Fernández)

El técnico brasileño tendrá ahora una nueva oportunidad para seguir evaluando a los futbolistas que forman parte de este nuevo proceso. La convocatoria peruana cuenta con nombres de experiencia como Pedro Gallese, André Carrillo, Gianluca Lapadula y Marcos López, además de jóvenes que buscan consolidarse en la selección absoluta. Entre las novedades también aparece Piero Magallanes, quien hizo su debut como titular ante Estados Unidos.

Precisamente, el encuentro ante México permitirá observar si Mano Menezes realiza modificaciones después de lo ocurrido en Orlando. La gira forma parte de un proceso que tiene como objetivo ampliar el universo de jugadores y comenzar a construir una base pensando en el siguiente ciclo de la Selección Peruana. Tras el duelo ante México, Perú todavía tendrá compromisos frente a Canadá y Colombia en esta serie de amistosos.

Enfrente estará México, que también atraviesa el inicio de una nueva etapa. El conjunto azteca tiene a Rafael Márquez como nuevo entrenador y comenzó su ciclo con un empate 1-1 ante Colombia en el M&T Bank Stadium de Baltimore. Luis Suárez adelantó al cuadro colombiano, mientras que Gilberto Mora igualó para el ‘Tri’ en el segundo tiempo.

México celebra el tanto del empate de Gilberto Mora. (Photo by Jamie Sabau / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

El empate ante Colombia significó el primer partido de Márquez al frente de México después del Mundial 2026. El estratega inició así un proceso que apunta hacia la próxima Copa del Mundo de 2030 y que tendrá como parte de su preparación una serie de amistosos ante Perú, Estados Unidos y Chile.

Para este nuevo ciclo, México también viene apostando por una combinación entre futbolistas de experiencia y jóvenes que buscan ganarse un lugar en la selección. Uno de los nombres que llamó la atención ante Colombia fue Gilberto Mora, quien marcó el empate y se convirtió en protagonista durante el estreno de Márquez. La convocatoria mexicana también incluye jugadores como Hirving Lozano, Armando González, Roberto Alvarado y otros elementos que estuvieron presentes en el último proceso.

¿Cuándo juegan Perú vs. México?

Perú vs. México se verán las caras por un nuevo amistoso internacional FIFA este martes 29 de septiembre desde las 8:00 p.m. en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos. El horario de inicio del encuentro será a las 9:00 p.m. en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, a las 7:00 p.m. en México y a las 3:00 a.m. del miércoles 30 de septiembre en España.

¿En qué canales ver Perú vs. México?

En cuanto a la transmisión del Perú vs. México, esta estará disponible mediante América TV y América tvGO, por lo que los hinchas podrán seguir el partido tanto por televisión como mediante las opciones online del grupo. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, podrás seguir todas las incidencias a través de la web de Depor.

Los convocados de Perú para los amistosos:

Porteros: Pedro Gallese (Deportivo Cali), Diego Romero (Universitario) y Matías Córdova (Comerciantes Unidos).

Pedro Gallese (Deportivo Cali), Diego Romero (Universitario) y Matías Córdova (Comerciantes Unidos). Defensores: César Inga (Universitario), Erick Noriega (Gremio), Alfonso Barco (HNK Rijeka), Marco Huamán (Alianza Lima), Marcos López (Copenhague), Matías Zegarra (Melgar), Miguel Araujo (Miguel Araujo), Oliver Sonne (Burnley) y Renzo Garcés (Alianza Lima).

César Inga (Universitario), Erick Noriega (Gremio), Alfonso Barco (HNK Rijeka), Marco Huamán (Alianza Lima), Marcos López (Copenhague), Matías Zegarra (Melgar), Miguel Araujo (Miguel Araujo), Oliver Sonne (Burnley) y Renzo Garcés (Alianza Lima). Mediocampistas: André Carrillo (Corinthians), Jairo Concha (Universitario), Jairo Vélez (Alianza Lima), Jesús Pretell (LDU de Quito), Oslimg Mora (Sport Boys), Rodrigo Vilca (Comerciantes Unidos), Yoshimar Yotún (Sporting Cristal) y Wilder Cartagena (Orlando City).

André Carrillo (Corinthians), Jairo Concha (Universitario), Jairo Vélez (Alianza Lima), Jesús Pretell (LDU de Quito), Oslimg Mora (Sport Boys), Rodrigo Vilca (Comerciantes Unidos), Yoshimar Yotún (Sporting Cristal) y Wilder Cartagena (Orlando City). Delanteros: Adrián Ugarriza (Kiryat Shmona), Alex Valera (Universitario), Bassco Soyer (Gil Vicente), Gianluca Lapadula (Universitario), Jhonny Vidales (Melgar) y Piero Magallanes (Sport Huancayo).

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