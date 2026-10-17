Lionel Messi recibió un homenaje inesperado fuera de las canchas. Una nueva especie de planta descubierta en la cordillera de los Andes, en el centro y sur del Perú, fue bautizada como Salvia messii en honor al astro argentino, de 39 años.

La especie fue identificada en una investigación científica y ha sido clasificada como en peligro de extinción. Su nombre hace referencia al apellido del campeón del mundo con Argentina, mientras que sus flores de tonos azul claro y blanco recuerdan los colores de la camiseta de la selección albiceleste.

La denominación sigue las normas internacionales de nomenclatura botánica, que establecen criterios específicos para nombrar nuevas especies. En este caso, la incorporación de la letra ‘i’ al apellido de Messi permite formar el nombre científico Salvia messii, que puede interpretarse como la planta de Messi.

Esta especie pertenece a la familia Lamiaceae, conocida popularmente por agrupar plantas como la menta y la salvia. Algunas especies de esta familia son estudiadas por sus propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y antisépticas, aunque estas características no necesariamente se aplican de la misma manera a todas sus integrantes.

En cuanto a sus características, la Salvia messii puede alcanzar aproximadamente 1,5 metros de altura. Su capacidad para adaptarse a condiciones exigentes le permite desarrollarse en laderas rocosas y secas de la cordillera andina, a altitudes que oscilan entre los 2.000 y 2.400 metros sobre el nivel del mar.

Sin embargo, su supervivencia enfrenta amenazas importantes. Los efectos del cambio climático y los incendios forestales figuran entre los factores que ponen en riesgo a esta especie, motivo por el cual ha sido incluida en la categoría de conservación de en peligro de extinción.

La investigación que permitió identificar la planta y establecer su nombre estuvo liderada por Paul Gonzales, del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; el investigador argentino Rolando Uria, y el biólogo Jean Capcha-Ramos, de Huarango Nature.

Mientras tanto, Messi continúa su carrera futbolística con el Inter Miami y mantiene su lugar entre las figuras más destacadas de este deporte. El reconocimiento científico en Perú suma un nuevo capítulo a la trayectoria del argentino, cuyo nombre ahora también está vinculado a una especie vegetal de los Andes.

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