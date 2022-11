Han pasado 25 años desde que se estrenó “Titanic”, aquella película que nos dejó con un nudo en la garganta y el corazón destrozado tras el trágico final de la historia de amor de Jack y Rose, así como la pérdida de cientos de vidas humanas.

Debido al impacto que generó la trama, se convirtió en uno de los filmes más taquilleros y exitosos de todos los tiempos al haber ganado 91 galardones, entre los que se encuentran once premios de la Academia y cuatro Globos de Oro; y por supuesto, lanzando al estrellato a sus protagonistas: Leonardo DiCaprio y Kate Winslet.

Si eres de las personas que quedó cautivada con esta película, que combina los géneros romance, catástrofe y drama, te contamos diez datos que posiblemente desconocías sobre ella.

Cuando Jack y Rose buscan escapar porque el agua ingresó al Titanic (Foto: 20th Century Fox 7 / Paramount Pictures)

1. LEONARDO DICAPRIO Y KATE WINSLET NO ERAN LAS PRIMERAS OPCIONES PARA “TITANIC”

Es imposible imaginar “Titanic” sin los rostros de Jack Dawson y Rose DeWitt Bukater siendo interpretados por otros actores que no fueran Leonardo DiCaprio y Kate Winslet; sin embargo, antes que ellos encarnen a los icónicos personajes, se pensó en otros histriones. Se asegura que Gwyneth Paltrow y Matthew McConaughey eran los voceados para ser los protagonistas, pero al no estar seguros del éxito que tendría el filme, declinaron.

Cuando el productor y director del filme, James Cameron, fue consultado sobre las conversaciones que habría tenido con ellos, prefirió no entrar en detalles. “No lo confirmaré ni lo negaré. Simplemente no creo que sea genial hablar de actores que optaron por no hacerlo o no estaban disponibles o decidieron estúpidamente que no había suficiente carne en el hueso del personaje, o lo que sea”, señaló en una entrevista a MTV News.

2. KATE WINSLET SE AFERRÓ PARA CONSEGUIR EL PAPEL DE ROSE

Kate Winslet estaba convencida de que el papel de Rose tenía que ser suyo, por lo que se jugó todas sus cartas. Con el fin de asegurar el protagónico, se le ocurrió la gran idea de conseguir el número de James Cameron, a quien le habría dicho en una llamada telefónica: “Solo tengo que hacer esto, y si no me eliges, te enojarás mucho”.

Aunque negó en muchas ocasiones dicha comunicación con el director de “Titanic”, ella admitió que tras su audición le envió rosas con una nota firmada: “De tu rosa”. Al final fue la elegida. “Tuve suerte”, dijo de acuerdo con la publicación PopSugar.

3. LA FRASE MÁS ICÓNICA DE “TITANIC” FUE IMPROVISADA

De seguro recuerdas la escena en la proa del barco cuando Jack estaba con su amigo Fabrizio y de pronto grita con los brazos abiertos: “Soy el rey del mundo”, pues bien, esta frase fue improvisada.

“Se inventó en el acto. Estaba en una cesta de grúa y estábamos perdiendo la luz (…). Le señalé que dijera: ‘Soy el rey del mundo’, simplemente abre los brazos, vive el momento, ámalo y celébralo (…). ¡Pero tienes que venderlo!”, manifestó Cameron mientras escuchaba la serie Movies That Made Me de la BBC.

Leonardo DiCaprio es Jack en 'Titanic', aquí gritando su icónica frase (Foto: 20th Century Fox)

4. JAMES CAMERON HIZO EL BOCETO REAL DE ROSE

La escena en la que Rose le pide a Jack dibujarla como Dios la trajo al mundo, no fue realizada por el actor, sino por el mismo director. Tomando en cuenta que DiCaprio es actor y no artista, quien realizó el boceto en realidad fue James Cameron en 1997, aunque este firmó con las iniciales J.D. (Jack Dawson) con fecha 14 de abril de 1912, un día antes que el Titanic se hundiera, publica 20 Minutos.

Cabe señalar que este dibujo fue subastado por 16.000 dólares en abril de 2011.

5. LA TRIPULACIÓN SUFRIÓ LOS EFECTOS DE UNA DROGA

Tras un largo rodaje, cuando toda la tripulación ya estaba por terminar de grabar, de pronto comenzaron a sentirse extraños: algunos reían, otros lloraban e incluso hubo quienes vomitaban. Esto sucedió poco después de comer una sopa de langosta.

“Un minuto me sentí bien, al siguiente minuto me sentí tan ansioso que quería respirar en una bolsa de papel. Cameron se sentía de la misma manera”, contó el actor Bill Paxton. ¿Qué pasó? Alguien habría enriquecido la comida con PCP (fenciclidina que conocida por su abreviatura del inglés PCP, que es una droga disociativa que posee efectos alucinógenos y neurotóxicos), publica Entertainment Weekly.

El 'Titanic' naufragó en 1912 (Foto: 20th Century Fox)

6. LA VEZ QUE LEO DICAPRIO SE PUSO DE MAL HUMOR

Debido al agitado rodaje de “Titanic”, en una ocasión Leonardo DiCaprio no soportó las largas jornadas y se puso de mal humor. Esto sucedió cuando grababa la escena de la cena cuando su personaje dice “Haz que cuente”, él se inclinó a Kathy Bates para preguntarle: “¿Cuál de estos [cubiertos] uso para lobotomizarme?”.

De acuerdo con Vanity Fair, también una vez se le vio sin mucha emoción. “[DiCaprio] estaba harto de la tierra marrón, la alegría del mariachi y la gran tina de Cameron. [Un día] caminó tranquilamente hacia el plató, echó un buen vistazo a los cuatro estudios de sonido, el tanque de agua de 17 millones de galones, las chimeneas que se elevaban majestuosamente contra el cielo, las hordas de extras corriendo con ropa de época, y pensó: ‘Esto es una mierda’”.

7. LINDSAY LOHAN CASI ACTÚA EN “TITANIC”

Lindsay Lohan había sido pensada para que formara parte del elenco de “Titanic”. Ella iba a dar vida a la pequeña Cora, pero al final no fue elegida.

¿La razón? James Cameron consideró que el cabello rojo de la entonces pequeña actriz iba a parecerse demasiado a Rose y su madre Ruth, publica Cosmopolitan.

Alexandrea Owens se quedó con el papel de Cora Cartmell, la niña que bailó con Leonardo DiCaprio en “Titanic” (Foto: 20th Century Fox 7 / Paramount Pictures))

8. UNA PAREJA REAL QUE MURIÓ EN EL TITANIC FUE REPRESENTADA EN UN CAMEO

Entre las 1.500 personas que murieron en el Titanic se encontraban los fundadores de Macy’s, Ida e Isidor Straus. A modo de rendirles un homenaje, dos actores los representaron con un pequeño cameo en la escena de los ancianos que se acuestan juntos en una cama, mientras el agua los cubre.

Los histriones que los interpretaron son Lew Palter y Elsa Raven, tal como precisa IMDB. Sin duda, su actuación fue un momento conmover en el filme.

9. EL AGUA HELADA NO ESTABA TAN FRÍA

Aunque las escenas donde vemos que el agua ingresa al Titanic parecen congelar a todos, James Cameron reconoció que no estaba tan helada como lo hacían ver los personajes.

“El agua en el tanque estaba a unos 80 grados, por lo que era realmente como una piscina. Todo el aliento frío y frígido se agregó más tarde”, señaló según publica People.

10. ¿POR QUÉ JACK MUERE SI HABÍA SUFICIENTE ESPACIO EN LA PUERTA FLOTANTE?

La pregunta que todos se han cuestionado todos estos años es: ¿por qué Jack muere congelado, a pesar de que en la puerta flotante en la que estaba Rose había suficiente espacio para que él se pusiera a su lado? Pues bien, el director James Cameron respondió de forma tajante.

“Mira, es muy, muy simple: lees la página 147 del guion y dice: ‘Jack sale del tablero y le da su lugar a ella para que pueda sobrevivir’. Es así de simple”, indicó según publica The Daily Beast.