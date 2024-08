Estamos a punto de llegar al final de la segunda temporada de “House of the Dragon”, con solo un episodio restante. Tras un séptimo episodio espectacular, los seguidores de la obra de George R.R. Martin están listos para presenciar el enfrentamiento más épico de la saga: la Danza de Dragones. Si quieres conocer la hora de estreno del último capítulo de esta precuela de “Game of Thrones” y dónde verlo, te lo cuento aquí en Depor.

Además de la sangrienta guerra que se avecina en la serie, se espera también que haya nuevos jinetes de dragón. Como bien recordamos, el capítulo 8 de “House of the Dragon” promete darnos el cierre definitivo de esta segunda temporada, a su vez, que se espera una tercera entrega de episodios.

La segunda temporada de "House of the Dragon" se despide con este capítulo. En la imagen, Ewan Mitchell como Aemond Targaryen en una escena (Foto: HBO)

Tengamos en cuenta que “House of the Dragon 2″ logró sorprender a los fanáticos de la serie original, puesto que se lograron añadir detalles que no aparecen en los libros. Una de las escenas más impactantes se dio, por ejemplo, cuando Aemond atacó con fuego sobre su hermano Aegon II y su dragón, o lo que pasará con Rhaena.

“HOUSE OF THE DRAGON”: ¿QUÉ PASÓ EN EL CAPÍTULO 7 DE LAS SERIE DE MAX?

El episodio arranca con Rhaenyra Targaryen confrontando a Addam Velaryon, el nuevo jinete del dragón Bruma. La falta de claridad sobre si Addam es un aliado o un enemigo aumenta la tensión en un entorno ya plagado de lealtades inciertas y traiciones. La presencia de Addam y su derecho sobre el dragón es cuestionada con firmeza por Jacaerys, quien se opone vehementemente a que alguien fuera de la sangre Targaryen reclame uno de estos poderosos dragones, profundizando así la crisis interna dentro de la familia Targaryen.

Mientras tanto, Rhaena Targaryen experimenta un momento crucial al encontrarse por primera vez con su dragón, un evento que marca su fortalecida conexión con la herencia Targaryen y su futura participación en el conflicto inminente. En otro sector del reino, Alicent Hightower se hunde en una profunda tristeza y desilusión. Tras ser destituida del consejo por Aemond, la reina viuda siente que sus años de dedicación al servicio de su familia y del reino han sido en vano. Su desánimo y frustración reflejan el desprecio y la indiferencia que enfrenta de parte de sus propios hijos y de la corte, llevándola a cuestionar su influencia y legado en la historia.

La reina Rhaenyra Targaryen es la jinete de Syrax, tal como se aprecia en la serie "House of the Dragon" (Foto: HBO)

Daemon Targaryen se entrevista con Oscar Tully, el reciente señor supremo de Riverland, en un encuentro crucial que subraya sus esfuerzos por establecer alianzas y ampliar su influencia en la región. Mientras tanto, Aemond Targaryen recibe la noticia de que el dragón de su hermano menor, Daeron Targaryen, ha entrado en el campo de batalla. Este desarrollo añade una capa adicional de tensión y presión a la trama, incrementando la complejidad del conflicto para los personajes principales.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL OCTAVO CAPÍTULO DE “HOUSE OF THE DRAGON 2″?

Este domingo 5 de agosto, el último episodio de “House of the Dragon 2″ estará disponible en Max a las 6:00 p. m. (hora del Pacífico) y a las 9:00 p. m. (hora del Este). No olvides convertir estos horarios a tu zona horaria local para no perder el estreno.

Argentina: 10 p. m.

Brasil: 10 p. m.

Uruguay: 10 p. m.

Brasil: 10 p. m.

Chile: 9 p. m.

Paraguay: 9 p. m.

Bolivia: 9 p. m.

Perú: 8 p. m.

Ecuador: 8 p. m.

Colombia: 8 p. m.

Venezuela: 9 p. m.

México: 7 p. m.

España: 3:00 a. m. (del lunes).

¿QUÉ SUCEDERÁ EN EL EPISODIO 8 DE “HOUSE OF THE DRAGON 2″?

Dentro del avance podemos ver a Ser Criston Cole llevando a cabo las preparaciones para que sus soldados enfrenten la batalla con frases alentadoras de guerra. En tanto, Rhaenyra Targaryen empieza su estrategia mientras en el mar tiene a Alyn al mando.

Finalmente, Larys Strong mantiene en vilo a Aegon de las decisiones que está tomando su hermano como regente.

Tras unir a su ejército con los seguidores de Riverlands, Daemon recibe la solicitud de Aemond para que su hermana Helaena se sume a la guerra montando a su dragón Dreamfyre (Sueño Fuego).