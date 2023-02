“Ant-Man and The Wasp: Quantumania” está en los cines peruanos y también en otros alrededor del mundo desde el 16 de febrero. La película da inicio a la Fase 5 del universo cinematográfica de Marvel (MCU).

La cinta es la tercera de la saga de “Ant-Man” (hombre hormiga) y en esta ocasión Scott Lang, el hombre detrás del superhéroe debe enfrentarse a un nuevo villano que se llama Kang el Conquistador.

Las expectativas por la película son muy altas y también algo que tiene muy emocionados a los fanáticos es que la cinta va a tener escenas postcréditos, ya que es algo muy usual en los largometrajes de Marvel.

¿Pero cuántas escenas postcréditos tiene “Ant-Man and The Wasp: Quantumania” y de qué tratan? A continuación, te brindamos la respuesta y también te contamos el argumento de cada una. Si todavía no ves la película debes ser consciente que la información es SPOILER.





¿Cuántas escenas postcréditos tiene “Ant-Man and The Wasp: Quantumania”?

La cinta tiene dos clips que aparecen después de del final de la película: el primero vas a poder verlo a la mitad de los créditos y la otra escena aparece cuando acaban todas las menciones y agradecimientos.





¿En qué consisten las escenas postcréditos de “Ant-Man and The Wasp: Quantumania”?





Primera escena

En el clip, las personas van a poder ver varias versiones de Kang el Conquistador, entre ellas tres que destacan más (Rama-Tut, The Scarlet Centurion e Immortus). Al parecer, estas versiones que vienen de diferentes universos se han reunido para formar la Dinastía de Kang.





Segunda escena

Aquí se muestra a Victor Timely, una versión de Kang menos desarrollada a nivel tecnológico. De acuerdo con el clip, el personaje está siendo ovacionado por una gran cantidad de admiradores, entre ellos Loki que luce muy sorprendido y asustado por la presencia del personaje.





“Ant-Man and The Wasp: Quantumania”





¿Desde cuándo está “Ant-Man and The Wasp: Quantumania” en los cines de Perú?

La primera película de la fase 5 del universo de Marvel está en los cines desde el 16 de febrero de 2023. Paul Rudd interpreta nuevamente a Ant-Man y en esta ocasión el superhéroe se va a enfrentar a un nuevo villano.





¿Cuándo se estrena “Ant-Man and The Wasp: Quantumania” en Estados Unidos?

“Ant-Man and The Wasp: Quantumania” llega a los cines de ese país el 17 de febrero del 2023. La película es protagonizada por Paul Rudd y Evangeline Lilly.





¿De qué trata “Ant-Man and The Wasp: Quantumania”?

Scott Lang y Hope Van Dyne (Paul Rudd y Evangeline Lilly respectivamente) junto a Hank Pym y Janet Van Dyne (padres de Hope), y Cassie Lang (hija de Scott) van a explorar el Reino Cuántico y durante esa aventura van a interactuar con extrañas criaturas que van a poner sus vidas en peligro.





Reparto de “Ant-Man and The Wasp: Quantumania”





Paul Rudd es Scott Lang (Ant-Man)

Evangeline Lilly es Hope van Dyne (Avispa)

Jonathan Majors es Kang el Conquistador

Kathryn Newton es Cassie Lang

Bill Murray es un villano no revelado

Michelle Pfeiffer es Janet van Dyne

Michael Douglas es Hank Pym





Tráiler de “Ant-Man and The Wasp: Quantumania”









