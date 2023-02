En el 2023 inicia la fase 5 del Universo cinematográfico de Marvel (UCM) y lo hace con el estreno de “Ant-Man and The Wasp: Quantumania”, película que cuenta otra vez con la participación de Paul Rudd y Evangeline Lilly.

Los actores interpretan a Scott Lang/Ant-Man y Hope van Dyne / Wasp, personajes que pertenecen al mundo de los cómics de Marvel. La cinta es la tercera de la saga de Ant-Man, donde el superhéroe se va a enfrentar a sus miedos más profundos.

El largometraje también cuenta con la participación de Michael Douglas, Michelle Pfeiffer, Kathryn Newton y Jonathan Majors. A continuación, te contamos la fecha de estreno de la película y su argumento.





¿Cuándo se estrena en cines “Ant-Man and The Wasp: Quantumania”?

La primera película de la fase 5 del universo de Marvel y la número 31 de la saga llega a los cines el 16 de febrero de 2023. Paul Rudd interpreta nuevamente a Ant-Man y en esta ocasión de acuerdo a las imágenes del tráiler en la cinta se va a enfrentar a sus miedos más profundos.





¿De qué trata “Ant-Man and The Wasp: Quantumania”?

Scott Lang y Hope Van Dyne (Paul Rudd y Evangeline Lilly respectivamente) junto a Hank Pym y Janet Van Dyne (padres de Hope), y Cassie Lang (hija de Scott) van a explorar el Reino Cuántico y durante esa aventura van a interactuar con extrañas criaturas que van a poner sus vidas en peligro.





Reparto de “Ant-Man and The Wasp: Quantumania”





Paul Rudd es Scott Lang (Ant-Man)

Evangeline Lilly es Hope van Dyne (Avispa)

Jonathan Majors es Kang el Conquistador

Kathryn Newton es Cassie Lang

Bill Murray es un villano no revelado

Michelle Pfeiffer es Janet van Dyne

Michael Douglas es Hank Pym





Tráiler de “Ant-Man and The Wasp: Quantumania”









¿En qué plataformas de streaming encuentras las otras películas de “Ant-Man”?





Ant-Man

La cinta se estrenó en el 2011 y cuenta la historia del doctor Hank Pym, quien decide abandonar S.H.I.E.L.D. luego de enterarse que desean apropiarse de la tecnología de su Ant-Man porque él considera que ese traje es peligroso. Actualmente, la película está en Disney plus.





Ant-Man and the Wasp

Después de los acontecimientos ocurridos en la cinta anterior, Scott Lang sabe manejar mejor el traje de Ant-Man, aunque se encuentra con arresto domiciliario debido a su participación junto a los Vengadores.

Mientras eso ocurre, Hank Pym y su hija Hope van Dyne consiguen abrir un túnel hacia el reino cuántico porque creen que que la esposa de Pym está atrapada en ese mundo al que ingresó muchos años atrás. La cinta se encuentra en Disney plus.





Ant-Man (animado)

En una serie animada de una temporada que se encuentra en Disney plus que presentan las aventuras de Scott Lang como Ant-Man enfrentándose a varios villanos (en miniatura o invasiones alienígenas) junto a la Avipa y Hank Pym.





Cabe destacar que el personaje de Ant-Man también aparece en los largometrajes de Capitán América: Civil War, Ant-Man and the Wasp y Avengers: Endgame, cintas que se encuentran disponibles en Disney plus.





