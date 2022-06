La fama de la actriz Millie Bobby Brown ha incrementado tras interpretar a uno de los personajes que viene dando que hablar en distintas partes del mundo. Se trata de Eleven quien aparece en la serie “Stranger Things” y que se caracteriza por tener poderes increíbles; sin embargo, sus miles de fans se han preguntado si ‘Once’, realmente, fue quien creó el Upside Down.

“Stranger Things” es una producción creada por los Hermanos Duffer y a finales de mayo del 2022 estrenó su cuarta temporada la cual se divide en dos partes. La primera consta de siete capítulos, mientras que la segunda solamente de dos episodios.

La serie Stranger Things estrenó su cuarta temporada a finales de mayo del 2022 (Foto:Netflix)

Se debe tener en cuenta que “Stranger Things” fue estrenada en julio del 2016 mediante la plataforma de Netflix y desde aquella época ha logrado en convertirse en una de las producciones más vistas y con más fans en varias partes del mundo.

Millie Bobby Brown, también conocida como ‘Eleven’ u ‘Once’ es una de las protagonistas de “Stranger Things” junto a reconocidas figuras de la actuación como David Harbour en el papel de Jim Hopper; además de Finn Wolfhard quien interpreta a Mike Wheeler, sin dejar de mencionar a Natalia Dyer encarnando a Nancy Wheeler, entre otros.

Pero el personaje de Millie Bobby Brown también ha generado dudas respecto al Upside Down debido a que algunos piensan que ella fue la que originó esta extraña dimensión ¿Qué tan cierto es esto?.

Eleven (Millie Bobby Brown) es una niña con poderes mentales que es utilizada con oscuros propósitos en un laboratorio en Hawkins (Foto: Netflix)

¿ELEVEN FUE LA CREADORA DEL UPSIDE DOWN?

Con la llegada de “Stranger Things 4″ se pudieron ver nuevas aventuras y a nuevos personajes. Sin embargo, lo que también ha llamado la atención de muchos es saber si Eleven creó el Upside Down, es por ese motivo que la actriz Millie Bobby Brown reveló este gran misterio.

En una entrevista con Variety respondió lo que muchos fans de “Stranger Things” querían saber sobre su relación con el Upside Down. En ese sentido, dijo que ella no lo creó.

“(Los hermanos Duffer) me lo dijeron. Ella lo hace. Ella abre la grieta. Este es un debate demasiado grande para que lo responda. Estoy muy preocupado. Creo que, no, no, no. El universo siempre estuvo ahí. Eso siempre va a estar bajo Hawkins. Solo creo que ella tiene acceso a él. No creo que ella haya creado Upside Down”, expresó .

Asimismo, resaltó que Eleven solamente creó una puerta que conduce al Upside Down, esto era algo -según añade- nunca antes lo habían podido.

Eleven es una de las protagonistas de Stranger Things (Foto: Netflix)

¿CUÁL ES LA RELACIÓN ENTRE ELEVEN Y HENRY?

Por su parte, el portal Screenrant también ha analizado la relación que tendría Eleven con Henry durante la cuarta temporada de “Stranger Things”.

En ese sentido, indica que el final de la primera parte de la cuarta temporada revela que Once era quien estaba detrás de la transformación de Henry en la criatura llamada Vecna .