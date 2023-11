“El juego del calamar: El desafío” (“Squid Game: The Challenge” en inglés) es toda una sensación en la plataforma de streaming, y cómo no serlo si se basó en la exitosa serie surcoreana. Al igual que la producción, aquí también se eliminan a los competidores, pero no de una forma sangrienta, así que tranquilo. Por ello, te contamos cuáles son los juegos que forman parte de este reality de Netflix, en el que 456 concursantes compiten por 4,56 millones de dólares.

Cabe señalar que el programa se estrenó el 22 de noviembre de 2023 y cuenta con 10 episodios que se filmaron en el Reino Unido. “A lo largo de una serie de juegos, cada jugador será llevado al límite y obligado a preguntarse hasta dónde llegará para ganar, con alianzas oportunistas, estrategias despiadadas y traiciones oportunas a seguir”, así describe la plataforma de streaming a su propuesta.

LOS JUEGOS DE “EL JUEGO DEL CALAMAR: EL DESAFÍO”

A continuación, la lista de juegos que hay en reality de la plataforma de streaming, cabe señalar que la lista fue realizada por Den of Geek.

LUZ ROJA, LUZ VERDE

Al igual que la serie surcoreana, “Squid Game: The Challenge” también comienza con el juego “Luz roja, luz verde”, donde una muñeca detecta los movimientos de los 456 participantes. Obviamente, aquí no se elimina de forma sangrienta a la gente.

CORTAR ZANAHORIAS

En el juego “Cortar zanahorias”, vemos cómo envían a algunos participantes a la cocina para cortar zanahorias; mientras lo hacen, una voz les pide eliminar o dar una ventaja a un jugador en un próximo desafío.

PPOPGI

El juego Ppopgi consiste en lamer una galleta de origen coreano con el fin de sacar la figura que está en este dulce. Los que no lo logren son eliminados.

Aquí los participantes durante el juego Ppopgi en "El juego del calamar: El desafío" (Foto: Netflix)

EL TELÉFONO QUE SUENA

Otro juego nuevo que ingresó a “Squid Game: The Challenge” es “El teléfono que suena”. Este se da cuando ingresan un teléfono de disco al suelo del cuartel, algo que deja desconcertados a los competidores. Si alguno contesta puede recibir una pequeña recompensa o quizá un desafío que lleve a los concursantes a su eliminación.

BUQUES DE GUERRA

En la serie, el juego tira y afloja lleva a conformar equipos para jalar la cuerda, por lo que aquí se da una pequeña variante y no se verá quién es más fuerte, sino más hábil con el juego de estrategia “Buques de guerra”, en el que deben adivinar la posición de los barcos de sus oponentes para hundirlos.

PRUEBA DE ELIMINACIÓN 1 (EL VOTO)

En la primera prueba de eliminación, los jugadores que están en competencia se reúnen para eliminar a tres de los suyos mediante votación.

PRUEBA DE ELIMINACIÓN 2 (LAS CAJAS SORPRESA)

En la segunda prueba de eliminación, cinco voluntarios deben abrir una caja sorpresa, y tal como su nombre lo indica, sabrán su destino en “Squid Game: The Challenge”: poder eliminar o regalar ventajas.

EL JUEGO DE LAS CANICAS

Hasta el momento no se sabe qué variante se dará en el juego de las “Canicas”, toda vez que los episodios sobre esa parte aún no se emiten en Netflix. Del sexto al noveno capítulo se estrena el 29 de noviembre, mientras que el último será el 6 de diciembre.