“Rebel Moon – Part Two: The Scargiver” ya llegó a la plataforma de Netflix y miles de personas ya la han disfrutado, mientras que otros la han agregado a su lista de reproducciones. La historia de Zack Snyder está dejando muy buenas sensaciones en los fanáticos y se espera que se convierta en uno de los mejores títulos de la plataforma de streaming en lo que va del año y que siga afianzando mucho más la carrera del director, quien de por sí ya cuenta con muchos seguidores que habrán podido notar algo referente a su anterior trabajo en “Army Of The Dead”.

Las películas “Rebel Moon” y “Army Of The Dead” son producciones del estadounidense de 58 años, por lo que no sería nada raro que haya alguna referencia. Pues bien, como lo mencioné en el titular, hay un personaje que tiene mucho que ver y que, posiblemente, haya pasado desapercibido entre la audiencia, aunque habrá personas que sí se habrán dado cuenta. Sea así o no, ahora te pasaré a explicar cómo es que hay una conexión entre los dos proyectos audiovisuales.

EL PERSONAJE DE “REBEL MOON” QUE SE CONECTA CON “ARMY OF THE DEAD”

El director Zack Snyder habló con ComicBook.com mientras promocionaba el estreno de la segunda parte de “Rebel Moon” y se animó a decir algo que generó un sinfín de teorías respecto a la historia de estos dos proyectos separados que ahora podrían estar conectados. Y es que hay un personaje de esta nueva cinta que tiene relación con el anterior proyecto que lideró. ¿Quieres saber de quién se trata?

De acuerdo con las declaraciones del cineasta, hay un personaje secundario en “Rebel Moon” que aparece por un periodo de tiempo pequeño, en el que sale una chica dentro de un bar, al que asisten varios protagonistas. Esa mujer resulta ser una alienígena que salió de la franquicia “Army Of The Dead”, específicamente del planeta al que llaman Xanadú.

“‘Rebel Moon’ y ‘Army of the Dead’ definitivamente pueden existir en el mismo universo. Creo que ya dije eso, pero hay un personaje en la película uno, cuando entran, no sé si he hablado de esto, cuando entran al bar y hay un xanadita. Es esa chica azul con marcas brillantes, que proviene directamente de la serie animada que nunca terminamos... Entonces, hay algo interdimensional por el que pasan, por lo que existe la posibilidad de que se produzca alguna combinación extraña”, fueron algunas de las palabras.

Esto abre la posibilidad de que ambas producciones puedan conectarse a futuro y tener alguna colaboración, como una especie de multiverso, aunque es algo muy complicado porque debería prepararse mejor, con argumentos más sólidos y estrategias más elaboradas. Eso sí, el primer paso ya se ha dado, así que será cuestión de tiempo ver si hay algo entre manos.

