“Rebel Moon” se ha convertido en un éxito, por eso, los fanáticos del universo creado por Zack Snyder esperan con ansias el estreno de la segunda parte “The Scargiver” (“La guerrera que deja marcas”), que llega a Netflix el 19 de abril de 2024. También, se preguntan si la historia de Kora y sus aliados, quienes luchan para defender su hogar de las despiadadas fuerzas de Mundo Madre, continuará en una o más secuelas. De hecho, Snyder y su coguionista Kurt Johnstadal hablaron al respecto. A continuación, te comparto sus declaraciones.

Aunque el servicio de streaming de la N roja aún no ha confirmado la tercera parte de la ópera espacial, Zack Snyder no ha ocultado sus ganas de expandir su universo de ficción. En conversación con Collider, sugirió con humor que lo único que podría hacer falta para que la plataforma dé luz verde a la tercera película es que el público haga clic en el “sistema de clasificación”, su medidor de algoritmo de aprobación. “Probablemente, un doble pulgar hacia arriba sería suficiente”.

Por lo pronto, la franquicia de “Rebel Moon” no ha dudado en expandir su mundo con un cómic precuela, una novelización, un videojuego y versiones extendidas de las dos primeras partes. Entonces, ¿cuántas películas serían necesarias para completar la historia de Kora, interpretada por Sofia Boutella?

Sofia Boutella vuelve a interpretar a Kora en la película "Rebel Moon - Part Two: The Scargiver" (Foto: Netflix)

¿CUÁNTAS PELÍCULAS DE “REBEL MOON” TIENE EN MENTE SNYDER?

El director Zack Snyder admitió que su plan original incluye “cuatro o seis películas, dependiendo... Supongo que la cuestión es si cada vez que hacemos una de estas películas hacemos dos o no, esa es la cuestión”. Aunque “Rebel Moon” termine con dos películas, el final de “The Scargiver” podría llevar a explorar otras amenazas de ese universo y presentar dos historias más de dos partes.

Snyder y su equipo también han estado sopesando la respuesta de los fanáticos si las futuras secuelas no fueran epopeyas de dos partes como la primera. “Hablamos de ello el otro día y pensé: ¿Se decepcionaría el público si ahora solo recibieran una película de ‘Rebel Moon’? Dirían: ‘Oh, ¿ahora hay una? Genial’”.

En tanto, el guionista Kurt Johnstad, confirmó que la idea es una trilogía, pero de dos partes cada una: “Básicamente, tenemos todo planeado para muchas, muchas películas. Más allá de tres. Más allá de cuatro. Hemos descubierto esto hasta la película seis. Si tenemos la suerte y la suerte de seguir contando estas historias, esa es nuestra esperanza”, confesó a Screen Rant.

“Netflix está interesada y estamos esperando ver cómo van estas primeras películas. Pero ciertamente existe un tratamiento para tres y cuatro. Lo hemos presentado de forma muy detallada... Todo lo que tenemos que hacer es empezar a escribir”, agregó.

¿La historia de Atticus Noble (Ed Skrei) terminará en la película "Rebel Moon - Part Two: The Scargiver"? (Foto: Netflix)

¿CUÁL ES LA TRAMA DE LAS SIGUIENTES PELÍCULAS DE “REBEL MOON”?

“Tenemos absolutamente la historia lista, hicimos todo ese trabajo. Escribimos un tratamiento para la película, así que veremos cómo seguimos adelante”, dijo a el director de películas como “Batman v Superman: Dawn of Justice”, “Liga de la Justicia” y “Army of the Dead”, a RadioTimes.

Johnstad señaló a Screen Rant que, “en realidad, Zack ya empezó a escribir porque es así. Creo que ya escribió las primeras treinta páginas de la tercera película. Entonces, una vez que tengamos luz verde para comenzar a escribir, si eso sucede, sucederá bastante rápido porque Shay (Hatten), Zack y yo somos bastante rápidos. Y hemos hecho todo el trabajo. Sabemos exactamente lo que tenemos que hacer”.