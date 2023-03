La octava temporada de “El señor de los cielos” ya se encuentra disponible desde hace varios meses. Hasta el momento, Telemundo ha transmitido 33 episodios, el último fue emitido el 3 de marzo. La serie no está en streaming, pero hay varias formas de ver los capítulos transmitidos y de forma legal gracias al famoso canal de televisión.

En ese sentido, a continuación, te contamos cómo puedes ver el capítulo 32 que ya se encuentra disponible para disfrutar de forma online y legal porque la alternativa fue creada por Telemundo.





¿Cómo puedes ver el capítulo 32 de “El señor de los cielos: temporada 8″ si no tienes Telemundo?

El episodio 32 de la nueva temporada de “El señor de los cielos” se transmitió por Telemundo el 2 de marzo por la noche. Lamentablemente, la serie no se transmite por streaming. Por tal motivo, muchos creen que si se pierden algún episodio no van poder verlo; sin embargo, eso no es cierto.

Y es que en el canal oficial de Telemundo en YouTube, las personas van a encontrar los episodios que ya se transmitieron de “El Señor de los Cielos”. Asimismo, en este enlace vas a encontrar los capítulos que ya han sido emitidos por Telemundo.





¿Cómo se llama el capítulo 32 de “El señor de los cielos: temporada 8″?

El episodio 32 de la serie se llama “Soberana esencia” y trata sobre una mujer haciéndose pasar por “La Soberana” para conocer a Aurelio Casillas.





¿De qué trata el capítulo 32 de “El señor de los cielos: temporada 8″?

Una mujer llamada Tracy se hace pasar por “La Soberana” para de esa forma poder conocer a Aurelio Casillas y proponerle un negocio que incluye lavar dinero.





¿Cómo ver los capítulos del 1 al 31 de “El señor de los cielos: temporada 8″ si no tienes Telemundo?

Actualmente, los episodios del 1 al 31 también se encuentran disponibles en el canal de YouTube de Telemundo. Recuerda que estos episodios están en una versión resumen.





“El señor de los cielos: temporada 8″





¿Desde cuándo está disponible “El señor de los cielos: temporada 8″?

La octava temporada de “El señor de los cielos” empezó el 17 de enero del 2023 y probablemente es considerado uno de los estrenos más esperados del año. La serie se transmite de lunes a viernes a las 9:00 p.m. (hora del este) por Telemundo en Estados Unidos.





¿Cómo ver “El señor de los cielos: temporada 8″ por Telemundo de acuerdo con el servicio de cable que tienes?

“El señor de los cielos: temporada 8″ se transmite de lunes a viernes a través de la señal de Telemundo, canal que puedes ver en el canal 20 en Movistar TV (cable), 112 en Movistar TV (satélite), 231 en DirecTV, 112 en Claro TV, 18 en Star Globalcom, 20 (SD) y 33.2 (HD) en Cable Visión.





Reparto de “El señor de los cielos: temporada 8″





Rafael Amaya (Aurelio Casillas)

Carmen Aub (Rutila Casillas)

Iván Arana (Ismael Casillas)

Isabella Castillo (Diana Ahumada)

Alejandro López (el Súper Javi)

Renata Manterola (Luzma)

Maricela González (La Felina)

África Zavala (Mecha de la Cruz)

Rubén Cortada (Fernando Aguirre)

Yuri Vargas (Tracy Lobo)

Salvador Pineda (Julio Zambrana)

Jorge Cárdenas (Alan Saade)





Tráiler de “El señor de los cielos: temporada 8″









