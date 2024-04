Tras su debut en la pantalla grande en “Sonic the Hedgehog 2″ como un enemigo del protagonista y posterior aliado, Knuckles regresa con su propia miniserie en Paramount+. La comedia de acción y aventura creada por John Whittington y Toby Ascher sigue al equidno rojo antropomórfico mientras intenta convertir al sheriff Wade Whipple en un guerreo y se enfrenta a un exlacayo del Doctor Robotnik.

La comedia de aventura y acción fue escrita por Jeff Fowler, Ged Wright, Brandon Trost, Jorma Taccone y Carol Banker; y cuenta con un elenco conformado por Idris Elba, Adam Pally, Cary Elwes, Edi Patterson, Stockard Channing, Julian Barratt, Rory McCann, Scott Mescudi, Ellie Taylor, Tika Sumpter, Ben Schwartz, Colleen O’Shaughnessey y Christopher Lloyd.

SINOPSIS DE “KNUCKLES”

De acuerdo con la sinopsis oficial de Paramount+, “en la nueva serie de acción, Knuckles recorre un desopilante viaje de autodescubrimiento plagado de acción mientras entrena a Wade como su protegido y le enseña los modos de un guerrero echidna”.

Después de los eventos de la película “Sonic the Hedgehog 2″, equidna rojo debe adaptarse a su nueva vida en la Tierra, sin embargo, por lo que he visto en el tráiler, no le resulta nada sencillo. Incluso convierte la sala de sus anfitriones en una especie de foso de combate gladiador, donde pretende que el perro Ozzy enfrente a su mayor enemigo, el cartero.

Además, debe lidiar con su excolega de Robotnik, The Buyer, quien pretende quedarse con todo su poder con ayuda de sus dos secuaces. ¿Podrá derrotarlo sin sus nuevos compañeros y aliados?

Rory McCann como The Buyer, uno de los secuaces del Dr. Robotnik, en la miniserie "Knuckles" (Foto: Paramount+)

¿CÓMO VER “KNUCKLES”?

“Knuckles” se estrenará en Paramount+ el viernes 26 de abril de 2024 en Estados Unidos, mientras que al resto de países en los que está disponible el servicio llegará un día después, el 27 de abril.

Por lo tanto, para ver la miniserie derivada de la franquicia de películas “Sonic the Hedgehog”, solo se necesita una suscripción a dicha plataforma de streaming.

TRÁILER DE “KNUCKLES”

REPARTO DE “KNUCKLES”

Idris Elba como Knuckles the Echidna

Adam Pally como Wade Whipple

Cary Elwes como ‘Pistol’ Pete Whipple

Edi Patterson como Wanda Whipple

Stockard Channing como Wendy Whipple

Julian Barratt como Jack Sinclair

Rory McCann como The Buyer

Scott Mescudi como el agente Mason

Ellie Taylor como el agente Willoughby

Tika Sumpter como Maddie Wachowski

Ben Schwartz como Sonic the Hedgehog

Colleen O’Shaughnessey como Miles ‘Tails’ Prower

Christopher Lloyd como Pachacamac

Adam Pally interpreta a Wade Whipple, un sheriff adjunto de Green Hills, en la miniserie "Knuckles" (Foto: Paramount+)

¿CUÁNTOS EPISODIOS TIENE “KNUCKLES”?

“Knuckles”, que cuenta con John Whittington, Jeff Fowler, Neal H.Moritz, Toby Ascher, Toru Nakahara y Idris Elba como productores ejecutivos, tiene seis episodios.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “KNUCKLES”?

La producción de “Knuckles” comenzó en abril de 2023, en Londres, Inglaterra. La miniserie se rodó al mismo tiempo que “Sonic the Hedgehog 3″. En esta ocasión, utilizaron un títere de Knuckles durante el rodaje en lugar de un sustituto.