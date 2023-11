¿El final de “Shingeki no Kyojin” por Crunchyroll? Esa era una de las preguntas de los espectadores ante el anuncio de la fecha de estreno del segundo capítulo especial. Y la plataforma de streaming anunció que sí, que lanzará el episodio de 1 hora y 26 minutos de manera simulcast. Aquí te contamos más detalles de la despedida de la creación de Hajime Isayama, desde lo que se sabe de los horarios y en qué países se podrá ver.

Después de tantas divisiones y partes, que parecían interminables, el anime de “Ataque a los Titanes” tendrá su conclusión en la televisión y el streaming. Al menos por ahora, ya que se ha hecho el anuncio oficial del volumen 35 del manga, una historia dedicada a Levi Ackerman.

Por el momento, la última entrega de “Attack on Titan” llega el sábado 4 de noviembre, convirtiéndose en uno de los más esperados del 2023. ¿Quién ganará la batalla entre Eren Jaeger con el Retumbar de la Tierra contra sus amigos de la Legión de Reconocimiento? El desenlace entregará momentos conmovedores y gran debate por su desarrollo.

Antes de saber más de la emisión del final de “Shingeki no Kyojin” en Crunchyroll, te dejamos el último tráiler del segundo especial:

¿CÓMO VER EL FINAL DE “SHINGEKI NO KYOJIN” EN CRUNCHYROLL?

Crunchyroll anunció que emitirá el final del anime de “Shingeki no Kyojin” el mismo día que se estrena en Japón, en un simulcast que los fanáticos esperan que resista al masivo público, el sábado 4 de noviembre.

La plataforma de streaming confirmó que “Attack on Titan Final Season THE FINAL CHAPTERS Special 2″ estará disponible en su catálogo en la fecha mencionada, pero no detalló cuáles son los horarios confirmados.

El 4 de noviembre estará disponible para Norteamérica, Sudamérica y Centroamérica. Mientras que, el 5 de noviembre, por la diferencia horaria, para Europa y Medio Oriente.

“Territorios: Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, Europa, África, Oceanía, Oriente Medio, la CEI y el Sudeste Asiático”, se lee en el mensaje de Crunchyroll sobre el final del anime de “Ataque a los Titanes”.

Para acceder al especial final el día de su estreno, debes contar con una suscripción de usuario Premium en Crunchyroll. Recuerda que los anteriores episodios y OVA’s de “Shingeki no Kyojin” están disponibles en la plataforma de streaming.

¿CUÁNDO ESTARÁN DISPONIBLES LOS DOBLAJES DEL FINAL DE “SHINGEKI NO KYOJIN”?

Todavía no hay fecha oficial de la emisión del final del anime de “Shingeki no Kyojin” doblado al español latinoamericano, inglés, alemán y portugués brasileño. “Las fechas de estreno del doblaje se anunciarán más adelante”, anunció Crunchyroll.