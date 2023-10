“Yo soy Betty, la fea” cumple 24 años de haber salido al aire por primera vez en octubre de este año y como sabemos esta icónica telenovela colombiana dejó una marca indeleble en la televisión latina. A día de hoy, la ficción sigue siendo querida por muchas personas en todo el mundo gracias a la actuación de Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello en los roles protagónicos.

Hablar de “Yo soy Betty, la fea” es referirse a una de las mejores series en habla hispana de todos los tiempos. Siendo transmitida en al menos 30 idiomas y decenas de países, el melodrama de origen colombiana supo ganarse a la exigente audiencia de inicios de los dos mil con una apuesta fresca e innovadora.

Si hacemos memoria, fueron 335 capítulos los que necesitó el productor Fernando Gaitán para poder gestar el desarrollo de este drama, siendo Natalia Ramírez, Lorna Paz, Mario Duarte, Julián Arango, y los ya mencionados Orozco y Abello, las estrellas principales de la novela.

La exitosa serie colombiana fue todo un éxito de audiencia (Foto: RCN Televisión)

En ese sentido, se logró crear toda una atmósfera alrededor de una mujer inmersa en los prejuicios y los complejos de la época, capturando de manera fugaz la atención de los televidentes durante inicios del nuevo milenio.

No obstante, todo haría indicar que el melodrama creado en Colombia habría cogido a una reconocida comedia para poder armar una historia fuerte, sólida y, sobre todo, apta para la familia.

¿FUE “YO SOY BETTY, LA FEA” UNA COPIA DE “MI SECRETARIA”?

César Bono, uno de los artistas mexicanos más proclamados de los últimos años, quien reveló al programa “Se lo dijo” el impacto que tuvo “Mi Secretaria” en su trayectoria como actor. Aunque no entró en pormenores, el nacido en Ciudad de México recordó que dicha novela contaba con otros nombres como Lupita Lara, Pompín Iglesias, Zoila Quiñones, “La Pelangocha”, entre otros tantos.

En ese sentido, Bono reveló que la comedia comenzó a captar gran parte del público latino y mexicano por su carácter familiar y apto para todo público. Eso sí, el histrión se dio tiempo de confesar que “La Secretaria” sirvió de inspiración a Gaitán para que cree la novela más exitosa de la televisión: “Yo soy Betty, la fea”.

“Tampoco me imaginé que de ahí iba a salir Yo soy Betty, la fea, la telenovela que ha recaudado más dinero en la historia de la televisión, no de México, del mundo entero. Tiene 28 versiones y salió de Mi Secretaria, no se los dice César Bono, yo se lo oí a Fernando Gaitán, que es quien escribió la novela, y dijo: ‘Sin lugar a dudas esta idea viene de Mi Secretaria’”, indicó el actor de 72 años de edad que también presta su voz para doblajes latinos.

Jorge Enrique Abello y Ana María Orozco son los protagonista de "Yo soy Betty, la fea", una telenovela de RCN Televisión.

Sobre las similitudes entre ambas producciones, César señaló el arduo trabajo que tuvo Antonio Ferrer en “Mi Secretaria”, pues fue él quien estuvo a cargo de escribir la famosa serie de comedia. “Si se dan cuenta, en el grupo está la comelona que estaba en Mi Secretaria, está la grosera que es La Pelangocha, etc. Yo soy Betty, la fea nació gracias a Mi Secretaria y no gracias a Mi Secretaria, sino gracias a Antonio Ferrer, que nadie le dio el lugar que se merecía, o sea, todos hablaban de Fernando Gaitán y el mero mero era Ferrer”, dijo.

Sea copia, influencia o lo que sea, nadie puede dudar de la gran influencia de la exitosa serie colombiana en todo el mundo.

ASÍ FUNCIONABA EL ASCENSOR DE ECOMODA

En redes sociales ha empezado a circular un video que muestra una especie del detrás de cámaras de una de las escenas de “Yo soy Betty, la fea”, en la que la locación principal era el ascensor del edificio de Ecomoda. Con ese material audiovisual, ha quedado en evidencia cómo es que trabajaba el elevador en los sets de grabaciones.

No, no era un elevador funcional, ni llevaba a los actores de un piso a otro. Como en la mayoría de producciones, este elemento formaba parte de la escenografía, así que había que ingeniárselas para que parezca uno real.

El video en cuestión muestra el momento en el que unas personas de la producción se encuentran en la parte superior de aquel “ascensor” esperando las indicaciones del director para abrir o cerrar las puertas, dependiendo el caso. En ese momento, todo lo realizaban de forma manual.

La rapidez con la que se cerraban las puertas responde a la necesidad que tenían para que las escenas no se extiendan más de lo que se requería, ya que cada capítulo tenía que emitirse en un margen de tiempo.

PARA VER EL VIDEO, PUEDES INGRESAR A ESTE ENLACE.