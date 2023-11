Natalia Ramírez, quien saltó a la fama tras la vida a Marcela Valencia en “Yo soy Betty la Fea”, dio conocer en lamentable accidente que tuvo hace un tiempo y que la dejó fuera de todos los sets de rodaje. ¿Qué tan fuerte fue la lesión para la actriz de 56 años?

A sus 56 años, Natalia Ramírez halogrado una exitosa carrera en la televisión, sobre todo, por su papel estelar en la famosa serie colombiana: “Yo soy Betty, la fea”, la cual ha sido televisada a más de 20 países en el mundo.

Natalia Ramírez, Marcela Valencia en “Betty, la fea” (Foto: Natalia Ramírez / Instagram)

Pero hablando específicamente de la actriz, debemos contar que la experta en artes escénicas no es ajena a las lesiones de gravedad ni incidentes fortuitos. De hecho, Ramírez manifestó a través de un video en sus redes sociales que tuvo un grave accidente mientras manejaba bicicleta al aire libre.

“YO SOY BETTY, LA FEA”: ¿CUÁL ES EL ACCIDENTE QUE TUVO NATALIA RAMÍREZ?

Por medio de un video en su feed de Instagram, la recordada Marcela Valencia dio a conocer el aparatoso incidente que sufrió a bordo de una bicicleta.

Según cuenta la histrionisa, los médicos le recomendaron que se mantenga alejada de la actuación, no menos de tres meses, debido a la lesión que sufrió en su rodilla.

Aunque no especificó la fecha del accidente o el lugar donde ocurrió, la actual esposa de Ricki Díaz indicó que llevó a cabo un tratamiento para poder recobrar la movilidad total de la lesión que sufrió, precisamente en la rodilla. “Feliz de retomar nuevamente mi gimnasio. Saben que me caí en la bicicleta, me dieron una incapacidad de tres meses. Gracias a Dios tengo terapia médica y terapéutica (...) Así que mi rodilla, ya puedo hacerlo solita”, aseveró en su historia de Instagram.

Asimismo, la también productora dejó en claro que pudo llevar un tratamiento contra la lesión totalmente efectivo, además de retomar sus actividades diarias y habituales como el gimnasio o el deporte.

En esa línea, se dio tiempo para enviarle un mensaje de agradecimiento su fanáticos, seguidores e internautas. “Gracias a Dios tengo terapia médica y terapéutica… Así que mi rodilla, ya puedo hacerlo solita”, sostuvo en el clip audiovisual.

¿CÓMO VA EL PROCESO DE RECUPERACIÓN DE NATALIA RAMÍREZ?

Este jueves 9 de noviembre reapareció en sus plataformas sociales bromeando sobre el amor con su colega Lorna Cepeda, conocida como Patricia Fernández en la telenovela colombiana.

De momento, podemos ver a Natalia yendo al gimnasio con normalidad, incluso, indicó que ha perdido varios kilos en estas últimas semanas. “Feliz porque perdí un montón de masa muscular”, indicó la bogotana en sus cuentas oficiales.

La histrionisa aparecerá en la segunda temporada de "Yo soy Betty, la fea" (Foto: Natalia Ramírez / Instagram)

Vale recordar que Natalia Ramírez se prepara para aparecer en la segunda parte de “Yo soy Betty, la fea”, siendo esta la secuela de la franquicia original producida en su momento por RCN.