“Ant-Man and The Wasp: Quantumania” (Ant-Man and the Wasp: Quantumania), la tercera cinta sobre el famoso superhéroe ya tiene fecha de lanzamiento en streaming para alegría de los fanáticos de Marvel.

La cinta ha sido una de las más esperadas del 2023, ya que es la primera película de la Fase Cinco y la número 31 del Universo cinematográfico de Marvel (UCM). El largometraje se estrenó en cines en febrero de este año.

A continuación, te contamos la fecha de llegada de “Ant-Man and The Wasp: Quantumania” a streaming.





¿Cuándo se estrena “Ant-Man and The Wasp: Quantumania” en streaming?

La cinta estará disponible en Disney Plus desde el 17 de mayo del 2023. La película es la tercera sobre “Ant-Man”.





¿En qué streaming estará disponible “Ant-Man and The Wasp: Quantumania”

La cinta estará disponible en Disney Plus, el servicio de streaming que tiene una gran variedad de películas, series y documentales tiene un costo de 27.90 soles mensuales. La plataforma permite crear hasta 7 perfiles por cuenta, pero solamente se puede utilizar en 4 pantallas al mismo tiempo.





¿De qué trata “Ant-Man and The Wasp: Quantumania”?

Scott Lang y Hope Van Dyne (Paul Rudd y Evangeline Lilly respectivamente) junto a Hank Pym y Janet Van Dyne (padres de Hope), y Cassie Lang (hija de Scott) van a explorar el Reino Cuántico y durante esa aventura van a interactuar con extrañas criaturas que van a poner sus vidas en peligro.





Reparto de “Ant-Man and The Wasp: Quantumania”





Paul Rudd (Scott Lang / Ant-Man)

Evangeline Lilly (Hope van Dyne / Wasp)

Jonathan Majors (Kang el Conquistador)

Kathryn Newton (Cassie Lang)

Michelle Pfeiffer (Janet van Dyne)

Michael Douglas (Hank Pym)

Bill Murray (Lord Krylar)

David Dastmalchian

Corey Stoll (Darren Cross / M.O.D.O.K)

William Jackson Harper (Quaz)

Katy O’Brian (Jentorra)





Tráiler de “Ant-Man and The Wasp: Quantumania”









¿Qué otras producciones sobre Ant-Man hay en streaming?

“Ant-Man and The Wasp: Quantumania” es la tercera cinta sobre Ant-Man y la primera de la Fase 5 del UCM. En este párrafo te contamos cómo ver las otras y el streaming que tiene en su catálogo a la serie animada sobre el popular personaje.

Ant-Man se encuentra disponible en Disney Plus y Google Play.

Ant-Man y la Avispa puedes verla en Disney Plus.

Ant-Man (serie animada de una temporada) está en Disney Plus.





¿En qué películas aparece Ant-Man?

Ant-Man es un superhéroe que forma parte del mundo de Marvel, así que el personaje ha aparecido en algunas de las cintas del UCM. A continuación, te contamos cuáles son:

Ant-Man (2015) está en Disney Plus.

Capitán América: Civil War (2016) se encuentra disponible en Disney Plus.

Ant-Man and the Wasp (2018) puedes verla en Disney Plus.

Avengers: Endgame (2019) está en Disney Plus.

What If...? (serie animada sobre situaciones alternativas que podrían ocurrir en el UCM) está en Disney Plus.





