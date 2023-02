Un arranque nada glamoroso. Ant-Man and the Wasp: Quantumania sigue en los cines del planeta pero no ha sido del agrado de todo el público. La crítica no tuvo piedad, pero la audiencia recibió con agrado la entrega protagonizada por Paul Rudd, Evangeline Lilly y Jonathan Majors. Ahora es momento de saber cuál es su ubicación en el ranking del Universo Cinematográfico de Marvel.

El portal Rotten Tomatoes actualiza constantemente la lista de mejores películas del UCM y, con el estreno de Ant-Man 3, podemos decir que la transición a la Fase 5 aún no logra conectar con los fanáticos.

Quizá te preguntes cómo Rotten Tomatoes evalúa las películas de Marvel. El proceso es bastante sencillo: los críticos de cine -en este caso, los que ya vieron Ant-Man and the Wasp: Quantumania- tienen dos parámetros para evaluar sus reseñas. De ser una reseña positiva, el crítico entrega un tomate fresco; caso contrario, se asigna un tomate podrido. Esto se hace con todas las críticas y, a partir de los resultados, hay un porcentaje final de “frescura” en el Tomatometer.

SPOILER | Las escenas postcréditos de “Ant-Man and The Wasp: Quantumania”

Primera escena

En el clip, las personas van a poder ver varias versiones de Kang el Conquistador, entre ellas tres que destacan más (Rama-Tut, The Scarlet Centurion e Immortus). Al parecer, estas versiones que vienen de diferentes universos se han reunido para conversar sobre el Kang que se encuentra en el reino cuántico.

Segunda escena

Aquí se muestra a Victor Timely, una versión de Kang menos desarrollada a nivel tecnológico. De acuerdo con el clip, el personaje está siendo ovacionado por una gran cantidad de admiradores, entre ellos Loki que luce muy sorprendido y asustado por la presencia del personaje.

