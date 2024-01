Luego de varios años de pedidos de los fanáticos, Marvel Studios confirmó la inclusión del universo de series de Netflix en el MCU (Universo Cinematográfico de Marvel) y anunció el desarrollo de “Daredevil: Born Again”, protagonizada por Charlie Cox en el papel de Matt Murdock.

De hecho, previo a la confirmación, la compañía ya había incluido al abogado de Hells Kitchen en dos producciones: primero como abogado de Peter Parker en “Spider-Man No Way Home” y luego repitiendo a su personaje en la serie de “She Hulk: abogada de héroes”.

Con una primera temporada con retrasos debido a la huelga de escritores de Hollywood, en Marvel no han dudado en confirmar una segunda entrega, lo cual podría traer más de un problema a la historia, que también incluye a personajes como “The Punisher”.

"Daredevil: Born Again" se retrasó por la huelga de Hollywood (Foto: Marvel)

¿CUÁNTOS EPISODIOS TENDRÁ “DAREDEVIL: BORN AGAIN”?

En 2022, cuando se hizo el anuncio oficial de la llegada del “Demonio de Hell’s Kitchen” al MCU, el jefe de Marvel Studios, Kevin Feige, indicó en el Hall H de la Comic-Con de San Diego, que la producción tendría 18 episodios.

Este comentario deslizaba que la serie ahora será la más larga en la historia de Marvel Studios durante una temporada. Sin embargo, desde ese momento hasta hoy, son varias las cosas que han ido cambiando en el desarrollo de la producción.

Colocar al escritor de “The Punisher”, Dario Scardapane, como nuevo productor o incluir a Justin Benson y Aaron Moorhead, directores de Moon Knight, como codirectores, han modificado la perspectiva de la serie, y un recorte en la lista de episodios lo hará aún más.

“La cantidad de episodios sigue fluctuando, así que no sé realmente el número en el que estamos ahora. Pero parece que hay algunos programas que podrían funcionar con más episodios, y luego algunos que solo necesitan ocho o 10 o seis. Echo es como cinco”, indicó Vincent D’Onofrio, actor que da vida a Wilson Fisk, Kingpin.

De hecho, el propio actor reconoció que ni Charlie Cox, protagonista de la serie, conoce con exactitud cuántos serán los episodios totales.

“Creo que este programa definitivamente podría funcionar con más episodios, y sé que Charlie (Cox) está, y yo también estoy feliz de hacerlo. Pero el número sigue fluctuando. Creo que tendrás que esperar a un anuncio oficial, porque no quiero decir un número que vamos a hacer porque ni siquiera estoy seguro de cuál es”, explicó.