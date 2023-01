Charlie Cox se ha ganado la simpatía de los fans de Marvel. En el año 2015 se sumó al proyecto Daredevil, la serie de Netflix, la cual tuvo una gran aceptación de parte de los espectadores. Lamentablemente, tras tres temporadas, la producción abandonó la plataforma y se puso en duda la continuidad.

Pese a esto, Marvel insistió en que el actor Charlie Cox sea quien interprete al superhéroe ciego en el UCM. Por este motivo, fue incluido en “Spider-Man: No Way Home” como abogado de Peter Parker, quien había sufrido la filtración de su identidad.

Como si esto fuera poco, Daredevil volvió en “She-Hulk” como el interés romántico de Jennifer Walters. Solo al final del penúltimo capítulo vimos que vistió el nuevo trajo rojo con amarillo para luchar contra los secuaces de Frog-Man.

Tras esta participación en el UCM la pregunta de los fans caída de madura: ¿habrá una nueva serie de Daredevil? Pues esto se hizo realidad. Marvel ha anunciado “Daredevil: Born Again”, una serie exclusiva de Disney Plus que se estrenará en el año 2024.

Charlie Cox explica si será el mismo Daredevil

Ahora, llegan nuevas dudas: ¿será el mismo Daredevil?, ¿es una continuación de la serie de Netflix?, ¿la trama se inspirará en los cómics del mismo nombre? Por lo pronto, solo dos preguntas expuestas tienen respuestas.

El mismo actor Charlie Cox habló con el medio iNews sobre si se inspiraba la trama en los cómics. “La única forma en que cambiaré es si, tonalmente, el espectáculo es muy diferente. Pero no creo que nadie deba leer el nombre de la serie en cuanto al tipo de historias que vamos a contar”, aclaró el actor.

También le preguntaron si era el mismo personaje o una variante (ahora que están muy de moda). “No creo que sea un personaje diferente. Simplemente, creo que es quizás un período diferente de su vida. No creo que mi interpretación cambie: contrataron al mismo actor. Estamos diciendo que esta es una era completamente nueva... ¿O una variante? No he leído los guiones, así que no lo sé. Pero, ¿es parte del multiverso?” finalizó.

