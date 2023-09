Como bien sabemos, la renovación de series y películas es una práctica habitual en las plataformas de streaming. Tanto Netflix, HBO Max, Amazon o Disney Plus suelen eliminar contenido para dar paso a otras producciones que prometen atrapar a toda su audiencia. No obstante, el servicio de The Walt Disney Company parece haber tomado decisiones un tanto radicales.

Prueba de ellos fue la decisión de borrar “Crater” de su plataforma, cinta de Shawn Levy que costó alrededor de 50 millones de dólares y que duró menos de dos meses en la parrilla de contenidos de la empresa norteamericana. Esta acción molestó a todos los suscriptores de dicha plataforma, causando un gran enojo que fue ampliamente comentado en redes sociales.

“Entre el mundo y yo” es protagonizada por Demet Özdemir y Buğra Gülsoy (Foto: Disney Plus)

Sin embargo, la purga parece estar presente hasta estos días. Resulta que Disney Plus optó por eliminar una famosa novela turca que ha logrado récords de sintonía en su país de origen. Hablamos de “Entre el mundo y yo”, de Demet Özdemir y Bugra Gülsoy.

NO MÁS “ENTRE EL MUNDO Y YO” EN DISNEY PLUS: CONTINÚA LA PURGA

La serie turca es una de las más aclamadas de los últimos años en Turquía, tanto así que su éxito fue transmitido a decenas de países como España o Estados Unidos. Sin embargo, ello no fue suficiente para que Disney Plus decidiera mantenerla en el catálogo.

Tal producción está estelarizada por Özdemir y Gülsoy, dos actores de gran trayectoria con entregas como “Mi hogar mi destino” y “Mi hija”, por lo que resulta extraño que la gigante de videos haya decidido borrarla de su contenido.

“Entre el mundo y yo” se empezó a emitir el 14 de septiembre de 2022 (Foto: Disney Plus)

Sea como fuere, parece que las cosas no andan del todo bien en la compañía de streaming. ¿Será acaso que se vienen más estrenos de cara al 2024?

SINOPSIS DE “ENTRE EL MUNDO Y YO”

La trama comienza revelando que Ilkin teme que su novio, un famoso actor, ya no la ame. Un día, decide contactarlo en las redes sociales utilizando un perfil falso e inventa a una mujer que podría seducirlo y robarle el corazón.

Acompañando a estos dos actores en el elenco de “Entre el mundo y yo” encontramos a Hafsanur Sancaktutan, Ibrahim Selim, Zerrin Tekindor, Ali Yogurtcuoglu, Hasan Ak, Cem Zeytünlü, Ismail Genc y Metin Akdülger. Todos ellos contribuyen a dar vida a esta peculiar historia de amor en los ocho capítulos que componen la serie.

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS Y TEMPORADAS TIENE “DÜNYAYLA BENIM ARAMDA”?

La telenovela tiene ocho capítulos y una temporada. Lastimosamente, no se prevé una segunda tanda de episodios.