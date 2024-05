Hace algunos meses se anunció que Star Plus y Disney Plus se fusionarán. Es decir ambas plataformas pasarán a ser una, así que las series y películas que ambos streaming estarían en un solo lugar, así que los usuarios solamente tendrían que adquirir una de las apps para disfrutar de todas las producciones que las aplicaciones ofrecen.

Asimismo, algo que en su momento se comunicó fue el cambio de tarifa en los planes de la plataforma tras la unión de ambas apps, ya que debido a que se convertirán en una de ahora en adelante los usuarios tendrán que pagar un poco más. A continuación, te contamos toda la información.

¿Cuánto costará Disney Plus tras la fusión con Star Plus?

La fusión entre ambas plataformas se llevará a cabo el 26 de junio y a partir de ese momento, la aplicación aumentará sus precios en cada uno de sus planes: Básico a S/ 38.90 (incluye Disney Plus, Star Plus y programas seleccionados de ESPN y ESPN3 con anuncios, y permite dos dispositivos al mismo tiempo) y Premium a S/ 55.90 (acceso total al contenido deportivo de ESPN, Disney Plus y Star Plus con una en calidad 4K UHD y HDR, no tiene anuncios y permite cuatro dispositivos a la vez).

¿Cuánto cuesta Disney Plus actualmente?

El servicio de streaming que tiene una gran variedad de películas, series y documentales tiene un costo de 27.90 soles mensuales. La plataforma permite crear hasta 7 perfiles por cuenta, pero solamente se puede utilizar en 4 pantallas al mismo tiempo.

¿Cuánto cuesta Star Plus actualmente?

La plataforma que tiene películas, series y eventos deportivos de ESPN tiene un costo de 44.90 soles mensuales.

¿Desde cuándo será la fusión de Star Plus y Disney Plus?

Esto iniciará el 26 de junio, así que desde ese momento las personas disfrutarán de todos los títulos que brindan ambas plataformas en un solo lugar. Tener en cuenta que si actualmente, Star Plus no funciona en tu país, entonces solo estará disponible Disney+ Premium en ese territorio.

¿Cómo se podrán ver las producciones de Star Plus?

A partir de este relanzamiento, los suscriptores podrán encontrar en Disney+ la propuesta de entretenimiento general de la Compañía bajo una nueva sección de Star (incluyendo títulos Searchlight, 20th Century Studios y FX, y producciones originales creadas íntegramente en América Latina), así como eventos en vivo y la oferta de ESPN, la marca más respetada y reconocida para fans del deporte en la región, bajo la nueva sección de ESPN; además de las series, películas y documentales disponibles en las secciones de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic.

¿Cómo funcionará el control parental?

Ahora, dado que Star Plus tiene producciones para mayores de 18, los perfiles podrán ser protegidos con una contraseña y también la app permitirá límites de acceso para evitar que los menores de la casa accedan a contenido que no deben.

Se puede configurar un PIN de perfil de 4 dígitos para restringir el acceso de otras personas a un determinado perfil. Una vez activada la protección para la creación de perfiles, siempre se pedirá una contraseña para crear uno nuevo.

Los perfiles infantiles (ya disponibles y llamados “Modo Junior” dentro de la plataforma) ofrecen una interfaz de Disney+ fácil de navegar que solo incluye contenido apto para todas las edades. Además, incluye la función de “salida protegida” para asegurar que los menores no exploren otros perfiles sin completar un desafío

TE PUEDE INTERESAR