Eddie Redmayne, ganador de un Premio Óscar en la categoría de Mejor Actor por su actuación como el físico Stephen Hawking en ‘La teoría del todo’ estrena en octubre la película ‘El ángel de la muerte’ (The Good Nurse).

Esta cinta que llegará directamente a streaming también cuenta con la participación de Jessica Chastain, actriz que en el 2022 ganó un Premio Óscar en la categoría de Mejor Actriz por The Eyes of Tammy Faye (Los ojos de Tammy Faye).

El largometraje está basado en el libro The Good Nurse: A True Story of Medicine, Madness, and Murder de Charles Graeber y que fue publicado en el 2013, y que tiene como protagonista a un asesino.

Para que te animes a disfrutar de la cinta el día de su estreno, a continuación, te contamos de qué trata la película, la fecha exacta de estreno, el argumento, la trama y también te compartimos el tráiler.





¿De qué trata ‘El ángel de la muerte’?

La película que llega a streaming en octubre cuenta la historia de un doctor Charles Cullen (Eddie Redmayne) que llega a un hospital a trabajar y en el sitio se vuelve amigo de Amy Loughren, una madre soltera que debe trabajar turnos extras en el hospital para así brindarle a sus hijos los recursos necesarios.

Todo iba bien hasta que al hospital llega un detective para investigar un asesinato que ha ocurrido en el lugar y en situaciones un poco extrañas, así que por alguna razón Amy sospecha de su nuevo amigo.





¿Cuándo se estrena ‘El ángel de la muerte’ y en qué plataforma de streaming?

‘El ángel de la muerte’ es una película sobre un doctor que en realidad es un asesino en serie y que debido a su trabajo nunca era sospechoso; sin embargo, una de esas muerte ocasiona que la policía envíe a un detective a investigar. Se estrena el 26 de octubre en Netflix.





Reparto de ‘El ángel de la muerte’

Jessica Chastain (Amy Loughren)

Eddie Redmayne (Charles Cullen)

Noah Emmerich (Tim Braun)

Malik Yoba (Sam Johnson)

Kim Dickens (Linda Garran)





Tráiler de ‘El ángel de la muerte’





¿Quién es Charles Cullen?

Es un asesino que nació en febrero de 1960 y que confesó haber matado a más de 40 personas durante 16 años, tiempo en el cual trabajó en muchos hospitales de Estados Unidos. De acuerdo con sus declaraciones, él asesinada a pacientes que estaban en etapa terminal o habían sufrido graves accidentes y lo hacía inyectándoles algo.

Para que nadie se diera cuenta solía ingresar a los dormitorios de esas personas de forma muy cuidadosa; sin embargo, algunos no fallecían de forma inmediata así que contaban que lo habían visto en su habitación.

Eso hizo que las autoridades de los hospitales comenzarán a investigar y observar su comportamiento, ya que también habían descubierto que ingresaba a la información de pacientes que no estaban a su cargo.