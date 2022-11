La película “The Good Nurse” o también conocida como “El ángel de la muerte” es una nueva producción de Netflix que viene dando mucho que hablar. La ficción que relata el accionar criminal de Charles Cullen ha dejado algunas dudas. Un ejemplo de ello es saber qué es la insulina y la digoxina ¿Para qué se usan? ¿A qué personas se les receta?

Esta interesante producción es protagonizada por Jessica Chastain y Eddy Redmayne, quienes junto a Nnamdi Asomugha, Malik Yoba, Noah Emmerich, Kim Dickens, entre otros, han conquistado al público con su gran profesionalismo.

“El ángel de la muerte” nos traslada varias décadas atrás y relata la vida del enfermero Charles Cullen, quien asesinó alrededor de 400 personas, según información de varios medios internacionales.

Los hechos ocurrieron en varios hospitales de Nueva Jersey (Estados Unidos) desde los años 90 hasta el 2003, año en que el hombre fue capturado.

Según el portal Netflix Life, “El ángel de la muerte” es una dramatización de todo lo que sucedió y precisa que muchas de las cosas que se ven fueron reales como cuando el enfermero aplicaba digoxina e insulina a los pacientes.

En "El ángel de la muerte" se muestra algunos de los crímenes que Charles Cullen cometió cuando era enfermero (Foto: Netflix)

¿QUÉ ES LA DIGOXINA?

Según el portal Medline Plus, el medicamento llamado digoxina es utilizado por los médicos para tratar la insuficiencia y la frecuencia cardíaca anormal, conocidas como arritmias. Esta medicina permite -según añade- que el corazón tenga un mejor funcionamiento y sirve para controlar la frecuencia cardíaca de los pacientes.

El uso de la Digoxina

El citado portal especializado agrega que la digoxina se administra a los pacientes vía oral, pues su presentación es en tabletas, cápsulas o jarabes y se toma una vez al día.

“Use el medicamento exactamente como se indica. No use más ni menos que la dosis indicada ni tampoco más seguido que lo prescrito por su doctor”, señala Medline Plus.

Póster oficial de "El ángel de la muerte" (Foto: Netflix)

¿QUÉ ES LA INSULINA?

Según el portal D-Medical, es una hormona producida por las células beta del páncreas en los islotes de Langerhans y tiene como función permitir la entrada de glucosa en las células, así como las grasas para que tengan energía.

Uso de la Insulina

De acuerdo a Kids Health, las personas con diabetes deben inyectarse insulina dos veces al día. También advierte que si la insulina es ingerida vía oral los ácidos y los jugos digestivos del estómago y los intestinos terminarán destruyéndola antes de que haga efecto.

Otras indicaciones señaladas por Kids Health son:

Mantener las ampollas que no se hayan abierto en el refrigerador.

Las ampollas abiertas se pueden almacenar en el refrigerador o mantenerse a temperatura ambiente.

No dejes las ampollas de insulina debajo del rayo del sol o en un automóvil caliente.

Las ampollas deben descartarse entre 4 y 6 semanas después de haberse abierto.

Nunca utilices insulina cuya fecha de vencimiento haya caducado.

TRAILER DE “EL ÁNGEL DE LA MUERTE”