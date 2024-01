“American Symphony” de Netflix es un documental nominado a los Oscars 2024 y, si aún no lo has visto, debes saber que se trata de uno de los títulos más conmovedores del catálogo de la plataforma. Resulta que, a lo largo de 104 minutos, los artistas Jon Batiste y Suleika Jaouad presentan algunos de los pasajes más importantes de su relación, demostrando que -en realidad- son los protagonistas de un amor a prueba de todo. ¿Te gustaría conocer más sobre el filme? Pues, en las siguientes líneas, te contamos de qué trata y cómo ver el largometraje.

Vale precisar que, si bien la producción no fue nominada como Mejor Documental en los premios Óscar 2024, sí está incluida en la terna de la categoría Mejor Canción, donde compite contra: ‘The Fire Inside’ de Diane Warren para “Flamin’ Hot”, ‘Wahzhazhe’ de Scott George para “Killers of the Flower Moon” y las favoritas ‘I’m Just Ken’ de Mark Ronson y Andrew Wyatt y ‘What Was I Made For?’ de Billie Eilish y FINNEAS para “Barbie”.

Además, la cinta está dirigida por Matthew Heineman y, al igual que proyectos como “Leave the World Behind”, “Crip Camp: A Disability Revolution” o “Rustin”, está producida por Higher Ground Productions (empresa fundada por los esposos Michelle y Barack Obama).

Antes de continuar, escucha ‘It Never Went Away’, la canción de Jon Batiste y Dan Wilson para “American Symphony” que busca quitarle el Óscar a “Barbie”.

SINOPSIS DE “AMERICAN SYMPHONY”

“American Symphony” se presenta como un íntimo retrato de dos artistas y del poder curativo del amor y la creatividad. El film arranca en el 2022, cuando el talentoso Jon Batiste se encontraba en la cima de su carrera musical, triunfando en los Grammys gracias a su álbum “We Are”, al tiempo que se embarcaba en su reto más ambicioso: componer una sinfonía original.

Sin embargo, en medio de este meteórico ascenso, su esposa Suleika Jaouad -destacada escritora con éxitos de ventas- se entera de que el cáncer que padecía desde hace algún tiempo ha reaparecido.

Así, el documental de Netflix nos muestra cómo el intérprete que muchos imaginan como el “más alegre de toda la música popular”, esconde algo sombrío detrás de su sonrisa: una dura batalla que también incluye su lucha contra la ansiedad y los ataques de pánico.

EL TRÁILER DEL DOCUMENTAL “AMERICAN SYMPHONY”

¿CÓMO VER EL DOCUMENTAL “AMERICAN SYMPHONY”?

“American Symphony” está disponible a nivel internacional a través de Netflix. Entonces, para disfrutar de la película documental, solo necesitas contar con una suscripción activa al servicio de streaming.

¿QUIÉNES APARECEN EN EL DOCUMENTAL “AMERICAN SYMPHONY”?