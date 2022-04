Desde su llegada en la cuarta temporada de “Élite”, Benjamín Blanco (Diego Martín) anunció varios cambios en Las Encinas, ya que su objetivo es volver a la época de gloria de la prestigiosa escuela para mantener contentos a los inversores.

Aunque algunas de sus reformas causaron la indignación de varios estudiantes no se comparan con las que pretende instaurar en la quita entrega después de los sucesos de la Nochevieja que terminaron con su hija Ari (Carla Díaz) en el hospital.

Para devolverle al instituto su excelencia estudiantil, el nuevo director planea controlar al máximo lo que sucede en sus pasillos. Sin embargo, eso no será una tarea sencilla. Sobre todo, porque los protagonistas de la serie española de Netflix no están acostumbrados a seguir las reglas.

Además, se ha anunciado que la quinta temporada de “Élite”, creada por Carlos Montero y Jaime Vaca, trata de “ser libres. Sin prejuicios, sin normas, es solo para valientes”. En cualquier caso, Benjamín ya anunció tres reglas estrictas.

Patrick y Ari, ¿seguirán las reglas que su padre impuso en Las Encinas? (Foto: Netflix)

LAS NUEVAS REGLAS EN LAS ENCINAS EN “ÉLITE” 5

1. Rigurosa puntualidad.

En un video que Netflix compartió a mediados de marzo de 2022, Benjamín indica que, “los alumnos que no hayan accedido al centro a primera hora sin justificación ya no podrán hacerlo en el resto de la jornada. Si no, sufrirán una penalización en su media final”.

2. Prohibición del uso de dispositivos en el centro.

Asimismo, el nuevo director de Las Encinas señaló: “Queda terminantemente prohibido el uso de dispositivos particulares o del centro para fines como la consulta de redes sociales sin un uso justificado. De la misma manera, los teléfonos móviles deben permanecer en las taquillas durante toda la jornada lectiva”.

3. Prohibido reunirse.

“Queda rigurosamente prohibido la reunión de tres o más personas en zonas comunes por un motivo no académico. Se exige el mantenimiento de una escrupulosa distancia física. Cualquier situación de camaradería o de intimidad que lleve a quebrantar esta norma, será sancionada”, agregó Benjamín en el video de la quinta temporada de “Élite”.

Además, recalcó: “Espero que entre todos seamos capaces de respetar estas nuevas normas y juntos cumplamos los tres preceptos del centro”. Definitivamente, los estudiantes de Las Encinas se las ingeniarán para romper esas reglas, incluidos los hijos del director.