Desde que irrumpió en el escenario y abofeteó a Chris Rock en la 94.ª edición de los Premios de la Academia, muchos de los proyectos de Will Smith quedaron en el aire, incluidos “Bad Boys 4″, “I Am Legend 2″ y la película de Netflix “Fast and Loose”. No obstante, las aguas parecen haberse calmado y el actor, junto con el director Antoine Fuqua, acudieron a una proyección especial de “Emancipation”, la cinta que marcará su regreso al cine.

“Emancipation”, de Apple TV, está inspirada en una increíble historia real, el thriller de acción histórica presenta a Will Smith como un esclavo que, después de casi ser azotado hasta la muerte, escapa de una plantación de Luisiana y debe evadir a los cazadores a sangre fría mientras hace un angustioso viaje al norte para unirse al Ejército de la Unión.

La película sufrió algunos reveses debido a la bofetada de Smith y la controvertida Ley de Integridad Electoral de Georgia, que provocó que la producción de “Emancipation” se retirara del estado y se trasladara a Louisiana. Ahora, después de superar varios obstáculos, la cinta finalmente se está preparando para su lanzamiento. A continuación, los detalles.

Will Smith en “Emancipation” (Foto: Apple TV+)

¿DE QUÉ TRATA “EMANCIPATION”?

La película, dirigida por Fuqua, está basada en hechos reales y trata acerca de Peter (Will Smith), un hombre que está en busca de su familia, huyendo de cazadores por los pantanos de Louisiana. Poco después se une al ejército, pero, durante una revisión médica, alguien toma una foto de su espalda llena de cicatrices a causa de ser azotado por el capataz de una plantación. La imagen es publicada en el diario The Independent, exponiendo la esclavitud en Estados Unidos.

Además de Smith, el elenco de apoyo de la película incluye a Ben Foster, Steven Ogg, Charmaine Bingwa, Gilbert Owuor, Mustafa Shakir, Grant Harvey, Ronnie Gene Blevins y Jayson Warner Smith.

Imagen de Will Smith sacada del tráiler de “Emancipation” (Foto: Apple TV+)

TRÁILER DE LA NUEVA PELÍCULA DE WILL SMITH

Apple TV presentó el tráiler de “Emancipation”. El avance es narrado por el personaje de Smith, Peter, mientras se embarca en una peligrosa odisea a través de los pantanos de Luisiana para reunirse con su familia.

El protagonista también compartió el tráiler de la cinta y dijo: “Esta fue la película más difícil que he hecho. Blood, Sweat & Tears... ¡LITERALMENTE!”

¿CUÁNDO SE ESTRENA “EMANCIPATION”?

A principios de octubre, “Emancipation” se proyectó por primera vez en un acto privado celebrado durante la 51ª Conferencia Legislativa anual de la Fundación del Caucus Negro del Congreso en Washington. Después del evento, Apple TV+ anunció que el drama tendrá un estreno limitado en cines el próximo 2 de diciembre y que luego estará disponible para transmitirse en su plataforma el 9 de diciembre.