Explorar el amplio catálogo de una plataforma puede ser tan emocionante como desalentador. Con un flujo constante de nuevos estrenos, Prime Video se asegura de que su audiencia siempre tenga algo fresco y emocionante para ver. Ya sea una serie atrapante, un documental revelador o una película taquillera, los lanzamiento es streaming de febrero prometen mantener a los espectadores pegados a sus pantallas. Prepárese para una inmersión profunda en lo más destacado de los lanzamientos recientes de Prime Video y por qué deberían estar en su lista de seguimiento.





Series de febrero 2024 en Prime video

Sr. & Sra. Smith

Fecha de estreno : (2/02/2024)

: (2/02/2024) Sinopsis: Dos desconocidos consiguen trabajo para una misteriosa agencia de espías que les ofrece una vida glamurosa en Manhattan. Ahora serán un matrimonio que enfrentará una misión de alto riesgo cada semana.

Sr. & Sra. Smith. (Foto: Prime video)

El Juego de las Llaves

Fecha de estreno : (14/02/2024)

: (14/02/2024) Sinopsis: A solo unos meses de la boda de Bárbara y Leo, el grupo continúa afrontando las consecuencias del pasado. En esta nueva temporada conoceremos a nuevos miembros que darán un giro a las vidas de los que se quedan.

El Juego de las Llaves. (Foto: Prime video)

The Second Best Hospital in the Galaxy

Fecha de estreno : (23/02/2024)

: (23/02/2024) Sinopsis: En esta nueva serie animada conocemos a las doctoras Sleech y Klak, quienes se verán en la obligación de tratar una epidemia que amenaza la galaxia.

The Second Best Hospital in the Galaxy. (Foto:Prime Video)

Reina Roja

Fecha de estreno : (29/02/2024)

: (29/02/2024) Sinopsis: Antonia es la persona más inteligente de la Tierra, esto ha ocasionado que sea elegida para formar parte de un proyecto secreto y se convierta en la “Reina Roja.

Películas de febrero 2024 en Prime video





No Te Preocupes Cariño

Fecha de estreno : (7/02/2024)

: (7/02/2024) Sinopsis: Un ama de casa de los años 50 que vive con su marido en una comunidad experimental utópica comienza a preocuparse de que su glamorosa compañía pueda estar ocultando secretos inquietantes.

No Te Preocupes Cariño. (Foto: oficial)

Juega o muere

Fecha de estreno : (15/02/2024)

: (15/02/2024) Sinopsis: Un grupo de adolescentes de Salem descubre un cuchillo maldito que libera un demonio.

Juega o muere. (Foto: Prime video)

Ascenso

Fecha de estreno : (9/02/2024)

: (9/02/2024) Sinopsis: Ana es una ambiciosa joven que sueña con una carrera en arte. Cuando la ascienden a primera clase en un viaje de trabajo, conoce a Will, quien la confunde con su jefa y empezará una red de mentiras.

Ascenso. (Foto: Prime video)

This Is Me… Now: A Love Story

Fecha de estreno : (16/02/2024)

: (16/02/2024) Sinopsis: Jennifer Lopez ha creado una odisea cinematográfica narrativa, impregnada de historias mitológicas y sanación personal.

This Is Me… Now: A Love Story. (Foto: Prime video)

Sin Aire

Fecha de estreno : (23/02/2024)

: (23/02/2024) Sinopsis: Dos hermanas bucean en un lugar hermoso y remoto pero una es golpeada por una roca, dejándola atrapada 28 metros más abajo, ahora la situación se volverá peligrosa porque deben lucha por sus vidas.

Sin aire. (Foto: Prime video)





¿Cuánto cuesta Prime video?

La plataforma de streaming tiene un plan de S/16.99 mensuales y puedes utilizarla en un Smart TV, Play Station 4, Tablet, laptop o smartphone. También puedes ver las películas y series que brinda Prime Video desde www.primevideo.com.





